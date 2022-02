Rá sem lehet ismerni a Tétényi-fennsíkra – képek

A Tétényi-fennsíkon két nagyobb területen, összesen mintegy 2700 m3 (több mint 4100 tonna) illegálisan lerakott építési törmelék gyűlt össze. A törmelék elszállítását nehezítette, hogy a területet sűrű növényzet nőtte be az évek során, illetve hogy a munka csak a téli időszakban, a talaj fagyott állapotában volt végezhető. Az időjárási- és talajviszonyok miatt a terület megtisztítását a FŐKERT és az FKF két részletben végezte el – tájékoztatott a BKM.

BKM Nonprofit Zrt

Mint írják, első lépésként december közepén a FŐKERT munkatársai a helyszíni bejáráson kijelölt közlekedési útvonalon a belógó ágakat megmetszették, valamint kikarózták a teherautók által kizárólagosan használható nyomvonal határait. A törmeléket az FKF Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központjába szállították további kezelésre, részben technológiai segédanyagként történő hasznosításra. A sitthalom nagyobbik részét a karácsony előtti héten, ennek maradékát egy további részmennyiséggel együtt január 24-28. között számolta fel a társaság. Az illegálisan kihelyezett hulladékok elszállítását követően a tereprendezést is elvégezték a BKM munkatársai.

A sitt elhordását nagyban segítette a Pusztazámori Hulladékkezelő Központ rugalmassága, meghosszabbított nyitvatartása. Az első ütemben a cserjék visszavágása során talált, további illegálisan lerakott hulladék okozott újabb, előre nem látható nehézséget, a második ütemben pedig a sitthalom alól előkerülő vastag terméskőfal-darab jelentett váratlan akadályt, amit csak betontörővel lehetett felszámolni. BKM Nonprofit Zrt

A munkálatok során a FŐKERT Természetvédelmi és erdőkezelési osztályának munkatársai folyamatosan a terepen voltak, és segítették a munkát a területen felnőtt növényzet letermelésével, annak elszállításával és a kivitelezés során felmerülő szakmai teendők ellátásával. Fontos szakmai segítséget nyújtott a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata, a területen folyó munka rendszeres ellenőrzésével – teszi hozzá a Budapesti Közművek sajtóközleményében.

A folyamat lezárásaként, február elején a FŐKERT munkatársai a tehergépjárművek számára előzetesen kijelölt nyomvonalak karóit, valamint a gépi úton nem begyűjthető tégla- és betondarabokat is összeszedték. Ezzel a kármentesítési munka eredményesen lezárult.

Mi történik ezután a Tétényi-fennsíkon?

A FŐKERT a vegetációs időszak kezdetétől, természetvédelmi kezelés keretében fog gondoskodni a kopár és jelenleg növénytelen területen lassan felnövő lágyszárú növényállomány rendszeres kaszálásáról. Erre azért van szükség, mert a sitt helyén legelőször az ún. pionír gyomnövényfajok megjelenése várható, melyek kiszorítását gyorsítja a rendszeresen és előre tervezetten elvégzett extenzív kaszálás. Az időközben megjelenő őshonos, ám lassabban terjeszkedő flóra térhódítása ezzel a rendszeres és szakszerű kezeléssel gyorsítható, de a folyamat ennek ellenére várhatóan így is több évig fog tartani. A terület élőhely-restaurációjáról a FŐKERT Természetvédelmi és erdőkezelési osztálya gondoskodik, amíg a növényzet teljesen helyre nem áll. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem botanikus kutatói vállalták, hogy vizsgálni fogják a revitalizációs folyamatokat, melyek tudományos feldolgozása is megvalósulhat.

Fotókkal gazdagon illusztrált posztot tett közzé a témában Karácsony Gergely főpolgármester:

A BKM ezúton is felhívja a környezetért felelősséget érző budapestiek figyelmét, hogy a hulladék nem megfelelő helyen való elhelyezése nem csak jogszabályba ütközik, rontja a városképet, és elcsúfítja a természetes élőhelyeket, de komoly környezetvédelmi, egészségügyi problémát is jelenthet. Ezenkívül nagyban megnehezíti a hatóságok és a felszámolást végző társaságok munkáját, komoly anyagi károkat is okozva. A társaság ezúton is kéri a gazdálkodó szervezetek, az intézmények és a lakosság segítségét és együttműködését közös környezetünk megóvásában. BKM Nonprofit Zrt

A BKM FKF Hulladékgazdálkodási Divíziója bízik benne, hogy a lakosság számára elérhető, folyamatosan bővülő szolgáltatásainak köre – például a legforgalmasabb lakossági hulladékudvarok vasárnapi nyitva tartása, vagy a veszélyes hulladékok és lomok egész évben díjmentes leadásának lehetősége – hozzájárul az illegális hulladéklerakás visszaszorításához.

Nyitókép: BKM Nonprofit Zrt