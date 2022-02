Kiderült, lesz-e szóbeli érettségi két év szünet után

Két év után újra megtartják a tavaszi szóbeli érettségi vizsgákat – ez derül ki abból a szűkszavú válaszból, amelyet az Oktatási Hivatal (OH) küldött az Eduline kérdésére, írja a portál. 2021-ben és 2020-ban a koronavírus-járvány miatt csak írásban vizsgáztak a végzős középiskolások, idén azonban visszaállhat a korábbi vizsgarend.

"Jelenleg nincsenek érvényben rendkívüli szabályok az érettségi vizsgákra" – ezt a választ küldte az Eduline kérdésére az OH. Arra voltak kíváncsiak, a koronavírus-járvány miatt idén is elmaradnak-e a tavaszi szóbeli érettségi vizsgák, vagy két év után ismét érettségizhetnek szóban a végzős középiskolások.

Mint ismert, az OH a közelmúltban közzétette a tavaszi érettségi járványügyi szabályait, és ebben a rövid dokumentumban külön kitértek a szóbelikre, ezért is merült fel a kérdés. Akkor azt írták, az írásbeliken marad a 1,5 méteres távolság és a tízfős létszámkorlát termenként, és a szóbelin is tartani kell majd a távolságot. A maszkviselést központilag nem teszik kötelezővé, erről az iskolák dönthetnek majd.

Az előző két évfolyamnak nem kellett szóbelire készülnie – emlékeztetnek. A 2020-as érettségi szezon kezdete előtt pár héttel jelentette be a kormány, hogy az írásbeli vizsgákat megtartják, a szóbeli vizsgák viszont elmaradnak. Egy évvel később, 2021 áprilisában ugyanígy döntöttek.

Az egyetemre, főiskolára felvételizők esetében a 2020-ban és a 2021-ben megszerzett "fél" vizsgák is teljes értékűnek számítanak, ugyanannyi pont jár értük a felvételin, mint a korábbi, teljes vizsgákért.

Közben petíció indult azért, hogy idén se tartsák meg a szóbeli érettségiket. Az aláírásgyűjtést az év elején indította egy végzős osztály, eddig 12 ezer aláírást gyűjtöttek. A petíciót jegyző diákok azzal érvelnek, hogy a tavaly érettségizők pont annyi ideig tanultak otthonról, online, mint az idei végzősök, mégsem kellett szóban is vizsgázniuk.

