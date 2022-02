Keddi járványadatok: 7053 új fertőzött, 94 halálos áldozat

A keddi összegzés szerint az előző napi összesített hétvégi adatközlés óta 7053 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg.

Az aktív fertőzöttek száma az előző napihoz képest 114-gyel csökkent, jelenleg 231 376 fő.

Nőtt viszont a kórházban ápoltak száma (248 fővel), jelenleg 5167en vannak, és az egy nappal megelőzőhöz képest 8-cal többen, 176-an vannak lélegeztetőgépen.

A mintavételek száma 24 óra alatt 10 332 848 volt, vagyis 12 714 tesztet végeztek egy nap alatt. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden második eredmény pozitív (kicsit kisebb, 1,8-as arány).

A járvány kezdete óta összesen

1 657 615 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

42 069 főre emelkedett az elhunytak száma.

1 384 170 főt már gyógyultnak nyilvánítottak.

A beoltottak száma 6 375 020 fő (727 ember kapott az elmúlt 24 órában első oltást), közülük 6 123 154 fő már a második (+2240 fő), 3 738 393 fő (+3064 fő) pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Hatósági házi karanténban 23 288-an vannak.

A regisztrációs és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, és februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akció. A központi oldalon emlékeztetnek: az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség.

