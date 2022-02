Hosszabbítás: két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok - a nap hírei

Az eredetileg tervezettnél hosszabb ideig, két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok - közölte a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint ezzel igazodnak az Európai Unióban jelenleg érvényes szabályozáshoz. A tárcavezető hozzátette: a virológusok többsége szerint a járvány 5. hulláma a csúcsán jár. Gyorsan terjed a fertőzés, ugyanakkor a kórházi ellátórendszer terhelése és a halálozás nem nő hasonló arányban..

Plusz forrásokat biztosít és vis major alapot hoz létre a hétvégi vihar okozta mezőgazdasági károk felmérésére és kifizetésére a kormány – jelentette be a kormányzati tájékoztatón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: az agrártárca a jövő hétre vállalta a károk felmérését, így már a hét végén elkezdődhetnek a kifizetések is. Kiemelte: azok kaphatnak kompenzációt, akiknek legalább 30 százalékos a várható jövedelemcsökkenése. Számítások szerint többmilliárd forintos kárigény lehet.

Bővítik a Szent János kórház gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs részlegét 1 milliárd 260 millió forintból. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere elmondta: a II. kerületi Baba utcai fejlesztés célja, hogy a 8-16 éves gyerekek komplex kezelését egy helyen lehessen biztosítani. A meglévő huszonöt rehabilitációs fekvőbetegágy mellett kialakítanak tizenkét nappali kórházi helyet is, valamint az ambuláns kapacitás kétszeresére emelését is tervezik 32 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órával.

Tömeges jogorvoslati kérelmek szoros határidőn belüli, gyors és hatékony feldolgozására készül a Kúria a választások ügyében. Patyi András elnökhelyettes elmondta: felvették a kapcsolatot az Országos Bírósági Hivatallal, a Nemzeti Választási Bizottsággal és az Alkotmánybírósággal. Kiépült a folyamatos együttműködés, az állandó ügyeleti kapcsolat, gondoskodtak arról, hogy az informatikai rendszereket megvédjék az esetleges támadásoktól.

Tíz év alatt harmadával esett vissza az agrárgazdaságok száma Magyarországon. A tavalyi agrárcenzus végleges eredményeiből az derül ki, hogy a gazdaságok koncentrálódtak, átalakult a vetésszerkezet, a növénytermesztés és az állattartás elkülönült. Patay Ágnes, a felmérés projektvezetője elmondta: 2010 óta a felmérésig főképp a legkisebb méretű gazdaságok tűntek el, a 241 ezer gazdaság többsége ugyanakkor még mindig kicsinek számít.

Elindult a Városháza felújítása - jelentette be Facebook-oldalán a főpolgármester. A műszaki átadás-átvétel lezárása 2023 novemberére várható. Karácsony Gergely azt közölte: elkezdődött a műemléki épület Károly körúti homlokzatának felújítása, ami előfeltétele annak, hogy hozzáfoghassanak a park kialakításának. Azt is hangsúlyozta: elindult és tavasszal zárul a Városháza Park nyílt tervpályázata. A nyertes terv alapján jön majd létre 8 ezer négyzetméter új zöldfelületet a város szívében.

További egy évvel, 2023. június 30-ig meghosszabbítaná az uniós digitális Covid-igazolványok érvényességét az Európai Bizottság. A testület ezt a koronavírus-járvány terjedésével indokolja. Az igazolványt az utazók így tovább használhatnák az unión belüli utazásaikhoz. A bizottság azt is szorgalmazza, hogy az oltási igazolványok bármely, ne csak a kiállító uniós tagállamban beadott vakcinadózisok helyes számát tartalmazzák. A javaslatot még az Európai Parlamentnek és az uniós tagországok kormányait képviselő Tanácsnak is el kell fogadnia.

Hamarosan tartósan nyugalmi szakaszba lép a koronavírus-járvány Európában az Egészségügyi Világszervezet szerint. A WHO európai igazgatója azt mondta, hogy ezt a magas oltási arány, a tél vége és az omikron variáns kevésbé súlyos jellege teszi lehetővé. Hans Kluge biztos abban, hogy Európa akkor is „jobb pozícióban lesz, ha egy virulensebb variáns” kialakul. A WHO ezzel együtt is arra kéri az oltatlanokat, hogy oltassák be magukat.

Lemondott a brit miniszterelnök négy magas beosztású munkatársa. Távozásuk szorosan összefügg Boris Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb belpolitikai botrányával. Az ügyet azok a jórészt hivatalosan is megerősített brit sajtóértesülések robbantották ki, amelyek szerint a londoni kormányfői hivatalban és más kormányintézményekben a koronavírus-járvány elleni szigorú kapcsolattartási korlátozások idején rendszeresen összejöveteleket, partikat rendeztek.

Az Egyesült Államok különleges egységei megölték az Iszlám Állam vezetőjét, Abu Ibrahim al-Hashemit– közölte az amerikai elnök. Joe Biden bejelentése előtt a Pentagon már beszámolt arról, hogy a nyugat-szíriai Idlib tartományban végrehajtott légideszant-támadásban több magas rangú dzsihadistát is likvidáltak, amelyben legalább tizenhárman meghaltak. Amerikai illetékesek szerint a terrorista vezető bombát hozott működésbe a rajtaütés során, amely vele és családtagjaival is végzett, köztük nőkkel és gyerekekkel is.