Változás a védettséginél, májusig 2 oltás elég - Kormányinfó percről percre

2022.02.03. 07:14

Februári rendelkezések - és végrehajtásuk

Gulyás Gergely: 7 százalékos volt a gazdasági növekedés 2021-ben, ezért februárban megérkezik az első teljes 13. havi nyugdíj, amit a baloldal elvett. Vissza tudjuk adni a gyermekeseknek az általuk 2021-ben befizetett szja-t. A 25 év alattiak szja-mentesek, és ágazati béremelésekre, valamint minimálbér-emelésre is sor kerül most. A fegyvereseknek 6 havi fegyverpénzt fizetünk, ez 63 ezer embert érint. A kormány elkötelezett a költségvetési hiány 5 százalék alatt tartása mellett is. Ez európai középmezőny, kicsit jobb is annál.