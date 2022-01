Drón szúrta ki a körforgalomba szemből behajtó autóst

A rendőrség drónt is bevetett Heves megyében az autósok ellenőrzése hatékonyságának növelése érdekében. Ezzel több jogszabálysértést is sikerült rögzíteni.

Egy különösen figyelmetlen, így a közlekedőket veszélyeztető sofőrt is kiszúrtak a magasból. Az autós a Faiskola útról a K2-esre egy személyautó kanyarodott ki a teherautó elé, ahol már hajszálon múlott az ütközés, majd az M25-ös autóútra is vezető körforgalom felé haladt tovább, ám a menetiránnyal szemben hajtott be - írja az Egriugyek.hu.

A rendőrség a pénteki ellenőrzés során 20 esetben közigazgatási bírságot, míg 10 esetben helyszíni bírságot szabott ki. Két járművezetővel szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, továbbá figyelmeztettek egy sofőrt, aki a vezetői engedélyét nem tartotta magánál.

