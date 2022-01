Kiterjesztették az árkorlátozást a csirkefarhátra – a nap hírei

Egyelőre három hónapig lesz érvényben az egyes élelmiszerek árának korlátozása, a szabályok betartását az online pénztárgépek adatai alapján ellenőrzik – közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: a finomliszt, a napraforgó étolaj, a kristálycukor, a sertéscomb, a csirkemell és -farhát, valamint a 2,8 százalékos tej árát az október 15-ei szintre kell csökkenteni februártól. A miniszter hozzátette: a számítások szerint az intézkedések 10-20 milliárd forintos terhet jelentenek a kiskereskedőknek, az infláció pedig 2 százalékkal csökkenhet.

Hamarosan bárki kaphat 4. oltást a koronavírus ellen, ha ezzel orvosa is egyetért. Az erről szó rendelet még a héten megjelenik – jelentette be a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette: az oltási akciót február első két hetére is meghosszabbítják. Beszélt arról is, hogy február 15-től oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány, a karanténkötelezettség pedig 7 napra csökken, de akinek nincsenek tünetei, az 5 nap után teszteléssel szabadulhat. Azt is hozzátette, hogy a jelenléti oktatásnak folyamatosnak kell lennie.

Az idén is folytatódnak a nagy értékű, jelentős kórházfejlesztések az Egészséges Budapest Programban – jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai Intézet labor-automata rendszerének üzembe helyezésén azt mondta: az intézmény vezető szerepet töltött be a koronavírus-járvány alatt a betegellátásban, az ott folyó tudományos munka hozzájárult a koronavírusos betegek innovatív terápiájához.

Jelentősen nőtt az influenzaszerű panaszokkal orvoshoz fordulók száma, ugyanakkor eddig mindössze 4 mintában igazolták a vírus jelenlétét. A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján január 3-a és 9-e között 12.500 ember fordult orvoshoz, kétszer annyian, mint az azt megelőző héten. A betegek többsége a 15-34 éves korosztályból került ki.

A kormány biztosítja a pénzt az 5 ezer fő alatti települések polgármesterei illetményének és költségtérítésének emelésére. Az erről szóló rendelet napokon belül megjelenik – jelentette be a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra a kormányinfón elmondta azt is, hogy az állam állja a tavaly év végén leégett szentesi sportcsarnok újjáépítési költségeit.

Március 10-ei ülésén választja meg Magyarország következő köztársasági elnökét az Országgyűlés. A jelenlegi összetételű parlamentnek ez lesz az utolsó ülése. A posztra Novák Katalint, a párt korábbi alelnökét, volt családügyi minisztert jelöli a Fidesz.

Megszületett az idei évre vonatkozó bérmegállapodás a BKV-nál. Átlagosan 15 százalékos alapbérfejlesztésben állapodtak meg a BKV munkáltatói és munkavállalói oldalának képviselői. A munkavállalók az idén is jogosultak az év végi egyösszegű juttatásra, amelynek összege 20 ezer forintra emelkedik. A 2022-es végleges bérmegállapodás az igazgatóság jóváhagyásával lép majd életbe.

Január végén figyelmeztető demonstrációt tart a Magyar Szakszervezeti Szövetség a tagszervezetek bértárgyalásainak támogatására és a pedagógusok melletti szolidaritásként. Székely Tamás, a szövetség alelnöke azt mondta: az akciót összehangolják a pedagógus szakszervezetek által szintén január végére meghirdetett sztrájkkal.

Életbe lépett a vörös kód a hideg miatt az Észak- és Dél-Alföldön. Ez hétfő estig kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban éjszakánként mínusz 10 fok alá esik a hőmérséklet.

Elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok vásárlásához igényelhető támogatás február 7-től. Várhatóan 800 darab e-cargo bicikli szerezhető be a 400 millió forintos keretből. Pályázhatnak egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek, egyházi szervezetek és önkormányzatok. A nettó vételár fele, de legfeljebb 500 ezer forint támogatás nyerhető el.

Jelenleg még életveszélyes a Balaton jegén tartózkodni, mert a tóparti sáv egyes részein és a kikötőkben kialakult jég mindössze 1-3 centiméter vastag. Az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 centimétert.

A váratlan események előrejelzését segítő matematikai módszert dolgoztak ki magyar kutatók. A Wigner Fizikai Kutatóközpont közleménye szerint a módszerrel hatékonyabban előre jelezhető lehet egy újabb gazdasági világválság vagy egy közelgő szívroham is. Az innováció számos tudományos, üzleti vagy egészségügyi területen jelenthet új lehetőségeket.