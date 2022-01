Noha Gyurcsány Ferenc megígérte Márki-Zay Péternek, hogy távol marad az ellenzék országos választási kampányától, a Demokratikus Koalíció elnöke időnként fontos üzeneteket posztol a Facebookon. Ezúttal például az egyik fontos vitapontról, a határon felhúzott kerítésről mondott véleményt a volt miniszterelnök.

"Nem bontjuk le a kerítést. Maradjon. Mert nagyon sokan ezt hiszik biztonságuk garanciájának. Akkor legyen. Bármeddig. Nincs helye racionális érvelésnek. Nincs rá szükség. Ha kerítés kell, legyen!" – írta a közösségi oldalán.

A megnyilvánulást talán az is indokolhatta, hogy a DK egyik polgármestere, Niedermüller Péter az ATV-ben úgy nyilatkozott, hogy morálisan tarthatatlan a kerítés, és Fidesz azonnal közleményt is kiadott, mely szerint "a baloldal a magyar emberek helyett továbbra is Brüsszel oldalán áll, együtt akarják legálissá tenni az illegális migrációt. A magyarok egyszer már kinyilvánították akaratukat és nemet mondtak a bevándorlásra. A Fidesz-KDNP-nek a magyar emberek biztonsága az első, továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy megvédjük Magyarország határait."

Nyitókép: MTI/Kelemen Zoltán Gergely