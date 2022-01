Ki lehet írni a gyermekvédelmi népszavazást az Alkotmánybíróság döntése értelmében - a nap hírei

Ki lehet írni a gyermekvédelmi népszavazást az Alkotmánybíróság döntése értelmében - közölte Facebook oldalán az igazságügyi miniszter. Varga Judit közölte, hogy a testület megállapítása értelmében a népszavazás ellen beadott indítványok nem megalapozottak. Az Országgyűlés november végén rendelte el a referendumot a kormány által kezdeményezett négy kérdésben, például a szexuális médiatartalmakról, az iskolai foglakozásokról.

Magyarországon bőven van vakcina akár a megerősítő harmadik oltásra is -hívja fel a figyelmet a koronavírus kormányzati portál. Az 5-11 éves gyermekeknek még csak a megrendelt mennyiség 9 százaléka érkezett meg, de a következő napokban további szállítmányokat várnak. A most terjedő omikron variáns miatt mindenkinek javasolják a harmadik oltás beadatását, aki már négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását.

Magyarországra is megérkezett a koronavírus-járvány ötödik hulláma - közölte a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője. Békássy Szabolcs az M1-en azt mondta: erre számítottak is, miután Európa-szerte gyorsan terjed a koronavírus omikron variánsa. Azt is közölte, ezzel együtt meglepte őket, hogy - pár nappal a negyedik hullám vége után - ilyen gyorsan elérkezett Magyarországra is az ötödik hullám.

Az influenza elleni vakcinák alig felét adták be eddig, a Nemzeti Népegészségügyi Központ az ingyenes oltás felvételére biztat. Különösen fontosnak nevezték az influenza elleni oltás beadatását, mert a koronavírus-fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel jár együtt. Eddig az országosan rendelkezésre álló 1,3 millió adag térítésmentes influenza vakcina 49 százalékát használták fel.

Olaszország azonnali hatállyal kötelezővé tette minden 50 év felettinek a koronavírus elleni védőoltás felvételét. Az érintetteknek június 15-ig kell beadatniuk a vakcinát. Az Egyesült Királyság után Európában Olaszországban követelte a legtöbb halálos áldozatot a koronavírus; több mint 138 ezren haltak bele a vírus okozta betegség szövődményeibe. A jobboldali Liga nem ért egyet az 50 év felettiekre vonatkozó szabállyal, amelyet tudományosan megalapozatlannak nevezett.

Megszűnik péntek hajnalban az Angliába utazók indulás előtti koronavírus-tesztelési kötelezettsége, és az érkezés után is elég lesz egy gyorsteszt, amelynek eredményét nem kell elkülönítésben megvárni. Ezt Boris Johnson brit miniszterelnök jelentette be, aki elmondta, hogy az új szabályozás pénteken brit idő szerint hajnali 4 órától lép hatályba. Az intézkedés a koronavírus ellen teljes körűen beoltott utazókra, illetve a 18 éven aluliakra vonatkozik majd Angliában.

Izrael megszünteti az utazási tiltólistát, az izraeliek bárhova utazhatnak, és az érvényes oltási igazolvány birtokában nem kell hét napra karanténba vonulniuk. Az indoklás szerint a jelenlegi, magas izraeli fertőzési adatok nyomán már nincs értelme az Egyesült Államokra, az Egyesült Királyságra, az Egyesült Arab Emírségekre, Etiópiára, Törökországra, Tanzániára és Svájcra érvényes megkülönböztetésnek.

Kazahsztánban egyre több halálos áldozata van a rendfenntartók és a tüntetők összecsapásainak, összesen már 30 fölött van a halottak száma Az országban életbe lépett a rendkívüli állapot, leállt az internet, nem működnek a bankok, nem nyitott ki több város repülőtere, több vasúti járatot is töröltek. A hatóságok terroristának minősítették a tiltakozókat. A volt szovjet tagköztársaság Kazahsztánban az üzemanyag árának emelése miatt kezdődtek a tiltakozások, amelyek erőszakossá váltak.

Elmarad a sztárok vörösszőnyeges felvonulása, és közönség sem lesz meg az idei, vasárnapra tervezett Golden Globe-díjátadón. A Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szervezete a koronavírus-járvány terjedésével indokolta a döntést. Előzőleg az omikron variáns gyors terjedése miatt határozatlan időre elhalasztották az idei Grammy-díjátadó gálát. A show-t január 31-én tartották volna meg. Idén a pandémia miatt csak virtuálisan rendezik meg a Sundance Filmfesztivált.