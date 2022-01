Tüntetők tucatjait ölte meg a rendőrség Kazahsztán legnagyobb városában

A rendőrség több tucat "rendbontót" megölt csütörtökön Kazahsztán legnagyobb városában, Almatiban - idézte a hatóságokat az Interfax orosz hírügynökség.

Korábban katonák és a tüntetők csaptak össze a város főterén.

Footage from Almaty, Kazakhstan that shows the ongoing military operation within the city. pic.twitter.com/8iSCOKFSRp — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) January 6, 2022

Csütörtök reggel több páncélozott harci jármű és több tucat katona vonult Almati főterére, ahol már harmadik napja százak tüntetnek a kormány ellen. A helyszínen lövések hallatszanak – jelentette a Reuters.

#KazakhstanProtest: #Almaty hit by deadly clash between police and protesters.



Troops and protesters clashed in Kazakhstan's largest city Almaty on Thursday, with police saying tens of rioters had been "eliminated" as they tried to storm their offices.



? Reuters pic.twitter.com/eCBDmemMWG — Khaleej Times (@khaleejtimes) January 6, 2022