Így áll a magyar 5–11 évesek oltása

Eddig 58 ezer 5–11 éves gyermeket regisztráltak a szülők a koronavírus elleni védőoltásra, és 37 ezer már felvette azt – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon 331 990 tartoznak ebbe a korosztályba, jelenleg tehát az 5–11 évesek 11,1 százaléka kapta meg a vakcinát, vagyis 294 903-an még nem védettek a betegség ellen.

Jakab Ferenc virológus professzor szakemberként és szülőként is azt javasolja, hogy mindenki oltassa be a gyerekét. A Nemzeti Virológiai Laboratórium vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt erről.„A gyermekek esetében ugyanúgy kialakul a fertőzés, és valamilyen szinten a járvány motorját is képezhetik, hiszen ők a legnagyobb oltatlan közösség jelen pillanatban. […] És ha ők oltatlanok, akkor bizony komoly családi problémát okozhatnak” – fogalmazott a szakember.

A gyermekek a házi gyermekorvosnál, vagy egy kórházi oltóponton Pfizert kapnak, de kisebb adagot, mint a felnőttek. Havasi Katalinnak, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökének tájékoztatása szerint az első oltási napok jó hangulatban, és komolyabb fennakadások nélkül zajlottak a praxisokban, tehát nem volt egyetlen súlyosabb oltási reakció sem.

Aki nem a házi gyermekorvosnál, hanem egy kórházban szeretné beoltatni a gyerekét, az regisztrálhatja őt a vakcinainfo.gov.hu és időpontot foglalhatta számára az eeszt.gov.hu-n.

A kórházi oltópontok

december 29-én és 30-án reggel 8-tól este 6-ig,

december 31-én és január 1-jén reggel 8-tól délután 4-ig

vannak nyitva.

Nyitókép: MTI/Komka Péter