Szerdai járványadatok: eddig 68 omikronos esetet igazoltak, de a variáns folyamatosan terjed

Az utóbbi egy napban 3005 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma 113 057 főre csökkent.

Az új betegek háromezer fölötti száma magasabb, mint a keddi 1370-es adat vagy az ünnepi hétvége mintegy 2000 fő/napos átlaga.

Kórházban 3854 koronavírusos beteget ápolnak (165-tel kevesebbet az előző napinál), közülük 357-en vannak lélegeztetőgépen (17-tel alacsonyabb adat).

A járvány kezdete óta összesen

1 249 694 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

az elhunytak száma 39 009 főre emelkedett.

1 097 628 fő a gyógyultak száma.

A beoltottak száma 6 257 771 fő, közülük 5 973 555 fő már a második, 3 161 930 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Mint emlékeztettek, az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed. Hazánkban eddig 68 omikron variánsos koronavírus-esetet igazoltak.

Továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással. A gyermekek oltására is folyamatosan foglalható időpont.

Időpontfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akik már érvényes regisztrációval rendelkeznek, ennek megszerzéséhez ide kell kattintani: www.vakcinainfo.gov.hu

A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt:

December 27-30. 8-18 óra között

December 31. péntek 8-16 óra között

Január 1. szombat 8-16 óra között koronavirus.gov.hu

Hatósági házi karanténban 15 599-en vannak, a mintavételek száma 9 135 056.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán