Figyelmeztetés az autósoknak: ez nem csak veszélyes, a törvény is tiltja

Kőrös András megfogalmazása szerint nem kell sok az időjárás „érdekességei” közül ahhoz, hogy a szélvédőn valamilyen kilátást akadályozó tényező jelenjen meg, tehát méteres hó és mínusz 20 Celsius-fok híján is bekövetkezhet. Az autó vezetéséhez szükséges információk legalább 90 százaléka vizuális információ, vagyis nagyrészt a "szemünkkel vezetjük" az autót. Emiatt bármi, ami a kilátásunkat akadályozza, az valójában magát a vezetést akadályozza és teszi kevésbé biztonságossá.

Sőt egyenesen balesetveszélyessé is, amire konkrét példa egy minap történt mezőkövesdi baleset, ahol zebrán gázolt el egy sofőr három gyalogost, miután reggel az indulás előtt nem fagymentesítette a szélvédőjét. A Groupama Tanpálya vezető instruktora egyetértett azzal, hogy amikor a körkörös kilátás nem biztosított, akkor abból könnyen valamilyen baj lehet. Ráadásul egy gyalogos a jól letakarított ablakok mellett is könnyedén „el tud bújni” az autó meglévő holttereiben, és már az A- vagy B-oszlop (az autó első szélvédőjének két tartóoszlopa, illetve az első ajtók mögötti tartóoszlop) is gond nélkül ki tud takarni akár több gyalogost is. Az csak ront a helyzeten, ha ezt a holtteret a letakarítatlanság miatt jelentősen megnöveljük – hangsúlyozta.

Kőrös András végezetül arra hívta fel a figyelmet, hogy

törvényt szeg

az, aki olyan állapotban indul útnak az autójával, hogy annak valamilyen okból nem látni ki a szélvédőjén.

