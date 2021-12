Ellenzéki utócsatározás: Jakab Péter visszavágott Márki-Zay Péternek

Márki-Zay Péter a szabadeuropa.hu-nak adott interjúban beszélt arról, hogy „rengeteg áruló van” az ellenzékben. "Ezek az árulók vagy aktívak, vagy kevésbé aktívak. Nem tudjuk, mi mozgatja őket. Sokszor úgy néz ki, mintha csak az ostobaság vagy az önzés, de az esetek jelentős részében szerintem valójában a Fidesz van a háttérben. Amikor valaki feltűnően az ellenzék ellen és a Fidesz érdekében politizál az ellenzéken belül, akkor mindig ott a gyanú, hogy a Fidesz mozgatja" – mondta az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, sőt Molnár Zsoltot nevesítette is, mint aki "biztos, hogy nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik a Fidesz felé".

Emellett külön kritizálta azért az ellenzéket, mert nem vesz részt kellő mértékben a kampányban, a pénzügyi hozzájárulásoknál pedig külön kiemelte a Jobbikot.

"Évente 2,7 milliárdja van a Jobbiknak. De ebbe a konkrét kampányba alig szállt be.

Egyelőre százmilliót sem tud beletenni a kampányba, vagy nem akar" – mondta.

Az interjúra a Facebook-oldalán reagált Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Mint írja, a párt a legtávolabbról érkezett az egységes ellenzékbe. Hiszen 2020 januárjában, amikor átvette a Jobbik vezetését, még mindig a milliárdos ÁSZ-büntetést nyögték, „miközben a pártot meg kellett tisztítani azoktól, akik ma is együttműködnek a Fidesszel” – olvasható a bejegyzésben.

Állítása szerint rengeteg aktivistával, és dupla annyi pénzzel szálltak be az előválasztás finanszírozásába, mint a többi párt, és így nyerték el 29 körzetben a választók bizalmát. "A legnehezebb körzeteket bízták ránk, ahol vérrel és verítékkel lehet csak legyőzni a Fideszt, de rajtunk nem fog múlni. Ezután

összegszerűen a Jobbik ajánlotta fel a pártok közül a legtöbb pénzt a közös ellenzéki kampányba”

– írta a pártelnök.

"Aki ezek után a Jobbikot támadja, az Orbán hatalmon maradását segíti. De ezt a közös miniszterelnök-jelölt nyilván nem hagyná, hisz érte is küzdünk” – üzent Márki-Zay Péternek, akinek postázott még egy megjegyzést is a posztja végén: „Mi nem felfelé nézünk, hanem előre. Így kisebb az esélye annak, hogy elbukunk, nagyobb annak, hogy célba érünk. Mert így tudunk figyelni a szövetségeseinkre és a karmesterre is. Ha irányít, megyünk. Ha nem, akkor is."

