Kiderült, engedélyezi-e az oktatási kormányzat a tisztán digitális iskolákat

A tantermen kívüli digitális munkarend szabályozását tudatosan időzíti az oktatási kormányzat a koronavírus-járvány utánra – fogalmazott Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. Mint mondta, egyes magánkörök, alapítványok már megkeresték az oktatási kormányzatot, arról érdeklődve, hogy engedélyeznének-e a jövőben tisztán digitális iskolát. A jelenlegi oktatási kormányzat válasza az, hogy nem terveznek ilyet: nem cél, hogy a személyes találkozás és jelenlét lehetősége nélkül, vagy annak rendkívül minimális megléte mellett pusztán digitális oktatást engedélyezzenek – emelte ki Maruzsa Zoltán.

Az államtitkár szerint ugyanakkor azt továbbra is bizonytalan, hogy milyen változtatásokra lesz szükség a jövőben. Emlékeztetett korábbi nyilatkozataikra: lehet gondolkozni abban, hogy hogyan lehet majd integrálni a jelenlegi munkarendbeli tudást a jövő oktatásába. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján például felmerült: nem is olyan ördögtől való az érettségi előtti felkészülés két hetében a digitális munkarend elrendelése, miután – meglátása szerint – a végzős évfolyamok jól tudtak felkészülni a vizsgákra. Emellett a Digitális Témahét is újragondolandó lesz a közeljövőben, hiszen óriási szolgálatot tett a digitális felkészülés érdekében ennek az innovációnak az elindítása, de az idő picit már meghaladni látszik – fűzte hozzá Maruzsa Zoltán.

A köznevelésért felelős államtitkár szerint a járvány alatt komoly veszélyhelyzeti képességet szerzett a magyar köznevelés: képessé vált a rendszerszintű digitális oktatás megszervezésére is. Miután pedig nem tudni, mikor következnek be olyan események, ami miatt ilyet kell szervezni, akár helyi, regionális, települési szinten,

„edzésben” kell tartani a rendszert, megteremtve ennek lehetőségeit.

Maruzsa Zoltán végül arról is beszélt, hogy a pedagógusokat segítő módszertani fejlesztéseket terveznek. Számba veszik a többi között a tanórák rögzítésének és megosztásának lehetőségét is, amely nagy segítséget jelentene a tanításból hosszabb-rövidebb időre kiesett diákok felkészülésében.

