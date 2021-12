Új trend a fenyőfaáraknál, többféle változás is van

Akár 20 százalékot is emelkedhet idén a fenyőfa ára, mondta az InfoRádiónak a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke. Baumann-Tuka Nikoletta kérdezte Orlóci Lászlót. Orlóci Lászlót, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnökét hallották.

Az előjelzések szerint 10-20 százalékkal kell idén többet fizetni a fenyőfákért, mint tavaly.

Újdonság, hogy korábban a méterár volt etalon a fenyőknél, mostanra egyre gyakrabban darabárat határoznak meg - ezt még nem szokták meg a vásárlók, ezért figyelni kell és számolni egy kicsit, a tavalyi árakra rátéve az emelkedést, ebből következtetni, hogy a darabár reális-e vagy sem - tanácsolta Orlóci László, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnök.

Több ok is meghúzódik az áremelkedés mögött, az egyik a szállítási költségek emelkedése, a másik az euróárfolyam, de drágább lett magának a növénynek az előállítása is.

Itthon közel kétmillió fenyőfát termelnek és szállítanak piacra. Az import aránya jelentős, 4-500 ezer fenyő is a forgalomba kerülhet külföldről. Általában a nordmann jegenyefenyőket hozzák be - és szinte csak ezt -, ugyanis ilyet nem lehet Magyarországon kellő minőségben megtermelni. A korábbi kedvenc lucfenyőből viszont van hazai termés, de a divat változik, ezért most a legnagyobb kereslet az import nordmann fenyőre van. A korábban népszerű ezüstfenyő mára szinte eltűnik a kínálatból.

Hogyan válasszunk jó fenyőfát?

Ha megtetszett valamelyik növény, meg kell vizsgálni azt a részét, ahol a tövet levágták.

"Ha a kérget kicsit megvágjuk, megkaparjuk, és zöld részt, esetleg még gyantakiválást is tapasztalunk, akkor megfelelően friss még a növény. Ha a vágási, karcolási felület világos vagy sötétedő barna, élettelennek tűnik vagy már ráncos is egy kicsit, akkor nagy valószínűséggel régóta száraz helyen lehet a fa és már elvesztette azt a víztartalmát, amely biztosítaná, hogy hosszabb távon friss maradhasson a lakásban. Ezeken a fenyőkön a vízbe állítás sem segít, mert a vágási felületen már vajmi kevés vizet tud a gyakorlatilag halott fenyő felvenni" - magyarázta Orlóci László.

Nyitókép: Pixabay