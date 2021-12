Családi házba dőlt a cefreszállító tartálykocsi – videó

Személyi sérülés nélküli közlekedési baleset történt szerda délelőtt a Vas megyei Halogy teleülésen, a Petőfi utcában, ahol egy tartályautó lesodródott az útról, majd nekiütközött egy családi ház oldalának – jelentette a 112 Emergency Press Hírügynökség.

Az anyagi kár jelentős. Az ütközés hatására a házban, ahol hárman tartózkodtak, két szobával arrébb is lehullott a vakolat. Az érintett család egyelőre nem tudja, hogy maradhatnak-e a súlyosan megrongálódott épületben, arról a tartálykocsi elszállítását követően a statikus szakember fog dönteni. Esetleges elszállásolásukról a helyi polgármesteri hivatal fog gondoskodni.

A helyszíni riportban elhangzik: a közvetlenül érintett szoba vélhetően lakhatatlanná vált, a baleset miatt pedig az áramszolgáltatás is szünetel a Petőfi utcában, miután az elfekvő cefreszállító elrántott egy villanyoszlopot is, ami a szemközti épület tetőszerkezetében is károkat okozott. A tartályautó egy személyautó miatt húzódott a padkára, ami megsüllyedt alatta, és ezután dőlt neki a ház falának.

A tartályautó már kifőzött cefrét szállított, megsemmisítésre.

Nyitókép: Emergency Press Hírügynökség/Facebook