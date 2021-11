Bányai Gábor a Covid elleni küzdelemről: az esetem valódi rémtörténet

A Bács-Kiskun megyei fideszes országgyűlési képviselő a lapnak elmondta, február 18-án polgármesterekkel találkozott, a program után kezdett el kaparni a torka. Este több tipikus koronavírusos tünetet is produkált, majd a PCR-teszt eredménye igazolta a gyanút.

„Keddre a véroxigénszintem bezuhant 90 alá, azonnal mentőt hívtunk. Könnyes búcsút vettem a családtól, majd beszállítottak a kiskunhalasi járványkórházba. Másnap már lélegeztetőgépre tettek, mivel egy nap alatt 50 százalékig esett az oxigénszaturációm és így életveszélyes állapotba kerültem” – idézi a 24.hu a politikus szavait, akit február 24-én mélyaltatásba tettek, kezdetét véve a „kálváriájának”.

111 napot kezelték intenzív osztályon, abból

85 napot töltött mélyaltatásban, 69 napig pedig műtüdő tartotta életben.

Miután közölték vele, hogy lélegeztetőgépre teszik, videóüzeneteket küldött a családjának, barátainak, mert tisztában volt vele, hogy ha ilyen gyorsan romlik az állapota, bármi megtörténhet.

Amikor magához tért, megdöbbentő volt számára, hogy nem tud beszélni és mindenhonnan csövek lógnak ki belőle. „Igazán azonban csak akkor döbbentem meg, amikor közölték velem, hogy már május van, ezzel az információval egy darabig nem is tudtam mit kezdeni […] Az esetem valódi rémtörténet volt, velem az is megtörtént, amire előzetesen nem is gondoltak” – fogalmazott.

Amikor felébresztették, a tüdeje még nem létezett, külső erőforrásokból élt. Béna volt a gyógyszerektől és az izomvesztéstől, és ahogyan vonták meg a fájdalomcsillapítókat, a csövek és a felfekvéses sebek miatt is elképesztő fájdalmai voltak.

„Ez nekem olyan depressziót okozott, hogy meg akartam halni.

Könyörögtem az Istenhez, hogy vegyen magához.

Találkoztam is a teremtővel, aki felajánlotta a választás lehetőségét, és én hosszas vívódás után a maradás mellett döntöttem” – nyilatkozta mások mellett Bányai Gábor.

Nyitókép: Bányai Gábor/Facebook