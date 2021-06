Kétszer is megállt a szíve a fideszes országgyűlési képviselőnek

111 napig volt kórházban koronavírussal Bányai Gábor országgyűlési képviselő (Fidesz, Kiskunhalas és környéke), február 24. óta volt, hogy egyszerre öt gép tartotta életben, kétszer a szíve is megállt, de újraélesztették, már a füredi szívkórházban gyógyul.

Öt gyermeke közül Áron, a legidősebb fiú segíti a mindennapokban.

"Nagyon örülök az életemnek, még akkor is, ha járókeretre szorulok és a lábaim alig bírom mozgatni. Gyakorlatilag az izmaim elsorvadtak, közel 30 kilót fogytam, tele van a testem szúrások helyével és sajnos felfekvések is keletkeztek rajtam. Sok-sok segítségre szorulok a napi teendőim elvégzésében, amelyben a felállás is nehézség, de élek" – ecsetelte állapotát a Halas Médiának.

Gyógyítására műtüdő alkalmazására is szükség volt, ehhez Szegedre kellett vinni márciusban az akkor már hetek óta kritikus állapotban lévő Bányai Gábort.

A klinikai halál(ok) alkalmával az agya nem károsodott, és végül tüdőátültetésre sem került sor, noha ez a szerve – mint fogalmazott –

"elkocsonyásodott".

"Átéltem olyan pillanatokat, amikor lekapcsolódtam a testi életről. Nem láttam kívülről magamat és hangok, határozott üzenetek jutottak el hozzám. Nem kérdés számomra, hogy Istennel kerültem kapcsolatba. Azt üzente a hang, hogy előkészített mindent, megvan a helyem az örökkévalóságban, találkozhatom például apámmal, de választást is hagyott. Az mondta, ha úgy érzem, hogy van még dolgom, maradhatok. Bármilyen furcsán is hangzik, döntési helyzetbe hozott" – emlékezett vissza.

Később, már a gyógyulási fázisban a kormányfő is felhívta, aki kifejezte, hogy számít rá, de "első az egészség".

A szívgyógyászati program esetében augusztusig tart.

Azt üzeni, mindenki örüljön az életének, a szeretteinek, "a lehetőségnek", vigyázzon magára, tegyen meg mindent a maga egészségéért, és oltassa be magát maga és a közössége miatt is.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Bányai Gábor/Facebook