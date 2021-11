Kiderült, melyik az a két betegségkör, ahol nem lehet halasztani az ellátást

A Népszava szerdán számolt be arról, hogy a centrumkórházak igazgatói levelet kaptak arról, hogy az egyre több covidos beteg miatt a halasztható operációkat le kell mondani. Az operatív törzs azonban csak lehetőségként beszélt erről. A levél pontos tartalmáról kérdeztük Ficzere Andreát, a Kórházszövetség elnökét.

Párhuzamosan zajlott eddig is és zajlik a jövőben az elektív ellátás – mondta Ficzere Andrea. Kiemelte, hogy a covidos és a nem covidos betegek egyszerre történő ellátása nehéz feladat, „de meg fogjuk oldani”.

„A megyei kórházak mint irányító intézmények kapják az utasításokat és a kéréseket, és ők a régióban vagy a megyében irányítják az alattuk levő kórházakat. Ezt az instrukciót, amit most kaptunk, nem biztos, hogy ilyen kiélezetten kell értelmezni, van egy elvárás, de ezt eddig is tudtuk, hogy ha a Covid támad, akkor nekünk ismét változtatni kell a napi rutinfeladatunkon” – mondta az elnök.

Azt is elmondta, hogy a korábbi tapasztalatok a segítségükre van abban, hogy a megfelelő számban válasszák ki az elektív ellátásba engedett betegeket. Ha csökken a covidosok száma, csökkentik a nem sürgős ellátásban részesítettek számát. Országos Kórházi Főigazgatóság: rugalmas a rendszer Az Országos Kórházi Főigazgatóság a témával kapcsolatos megkeresésünkre levélben azt írta: a kórházak rugalmasan alkalmazkodnak a járvány alakulásához, igény szerint bővítik a koronavírusos betegek ellátásba bevont kórházi helyek és egészségügyi dolgozók számát. Az intézmények tehermentesítése érdekében sor kerülhet a megyei ellátások átszervezésére, ez egyes kórházak osztályain a halasztható műtétek elnapolását jelentheti.

„Most az a feladatunk, hogy régiónként – ez Budapestre vonatkozik –, illetve megyénként az aktív ellátást nyújtó és nem mentesített kórházak, tehát

a Covid-ellátás alól nem mentesített kórházak ágyszámának 20 százalékát kell szabaddá tenni a koronavírusos betegek ellátására.

Az adott régió vagy megye meghatározhatja, hogy mely intézmények biztosítják ezt a 20 százalékot, hiszen lehet arra törekedni, hogy bizonyos intézményeket felmentsük a feladat alól, mások inkább nagyobb munkát vállalnak ebben az ellátásban, ez nyilván az adott régió feltételeitől, illetve szempontjaitól függ, de összességében egy régión belül 20 százaléknak kell szabaddá válnia Covid-betegek számára, és ennek a 20 százaléknak a 10 százalékát kell kitenni a Covid-intenzív ágyaknak” – ismertette a részleteket Ficzere Andrea.

Ha belefér ezen felül az adott elektív ellátás, akkor azt megcsinálják – mondta.

„Első lépésben azokat a műtéteket fogjuk elhalasztani, ha el kell halasztani, amelyek anesztéziát igényelnek, tehát például egy szemészeti beavatkozásnál, ahol ugye nincs aneszteziológus szakorvos a műtőben, egyelőre nem kell megszorító intézkedéseket hoznunk, hiszen ezek a betegek jelenleg elláthatók. Később meglátjuk, hogy a műtők száma, az intenzív osztályok ágyszáma, illetve a normál aktív ágyak száma mit tesz lehetővé” – mondta a Kórházszövetség elnöke.

A célok között továbbra is az szerepel, hogy daganatos beteg ne maradjon ellátatlanul – hangsúlyozta hozzátéve, hogy azok sem egyformák, lehet köztük megkülönböztetést tenni. Kiemelte, hogy

a daganatos betegek és

minden olyan beteg, aki sürgősségi ellátást igényel,

megkülönböztetetten kap ellátást, őket nem várakoztatják, hanem az adott intézmény lehetőségeitől függően a létező leghamarabbi időpontban, a Covid-ellátástól függetlenül próbálják meggyógyítani.

Ficzere Andrea arról számolt be, hogy erősödik a kórházakra nehezedő nyomás, és elsősorban az oltatlan Covid-betegek állapota fordul rosszabbra.

Oltás, oltás, oltás!

– hangsúlyozta, ugyanakkor azt is elmondta, hogy vannak olyan betegek is, akik oltás után, de általában alapbetegséggel együtt érkeznek a kórházba. Úgy tapasztalja, egyre több a súlyos beteg, itt is az oltatlanok az inkább érintettek.

Nyitókép: MTI/Komka Péter