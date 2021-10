Kötelező lesz a maszkviselés a közösségi közlekedésben - a nap hírei

Oltásra kötelezhetik dolgozóikat a munkáltatók, kötelező lesz a maszkviselés a közösségi közlekedésben, és látogatási tilalom lép életbe a kórházakban – jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta: a munkaadók jogot kapnak, hogy a munkavégzés feltételeként előírják az oltást. Ez az állami szervezetekre is érvényes lesz, az önkormányzatoknál pedig a polgármesterek hozhatnak ilyen döntést. Azt a dolgozót, aki elutasítja az oltást, fizetés nélküli szabadságra lehet küldeni, és ha ez a helyzet egy évig fennáll, akkor el lehet bocsátani. A közösségi közlekedésben november 1-től lesz kötelező a maszk. Minden kórházban látogatási tilalom lép érvénybe.

A kormány keresi azt a megoldást, amely a benzinár nagyobb mértékű csökkentését lehetővé tenné – fogalmazott a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, folyamatosan vizsgálják, hogy a gazdaságnak és a háztartásoknak milyen terhet jelent a magas benzinár, és azt is, hogy az uniós szabályozás milyen lehetőséget ad a benzinár mérséklésére. Utalt arra, hogy a jövedéki adó csökkentésén és a befagyasztáson kell gondolkodni. A miniszter szerint attól nem kell tartani, hogy üzemanyaghiány alakulna ki.

A fővárosban a közösségi közlekedés mellett kötelező lesz a maszkviselés a mozikban, színházakban is – jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebookon azt írta: az önkormányzat emellett kezdeményezi a kormánynál, hogy a romló járványügyi adatok miatt általánosságban is rendelje el az általános beltéri maszkhasználatot. Amint megjelenik a kötelező oltásról szóló kormányrendelet, a főpolgármester egyeztetéseket kezd a Fővárosi Önkormányzat cégeivel és intézményeivel, valamint a munkavállalói érdekképviseletekkel arról, hogy melyek azok a közszolgáltatások szempontjából alapvető munkakörök, ahol a koronavírus elleni oltás felvételét elő lehet írni.

Új szervezetet hozott létre a főváros vállalatainak hét szakszervezete. A tömörülés neve: Fővárosi Közszolgáltatói és Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége, vagyis FÖX. A szervezet a közleményben önmagát a munkavállalókat érintő döntéshozatal megkerülhetetlen, javaslattevő szövetségeként említi, és az eddigieknél hatékonyabb érdekérvényesítést nevezte a feladatának. A szövetséget alapító szakszervezetek együttesen több tízezer munkavállalót képviselnek.

Jövő január végéig várják a magyar űrhajós-jelöltek jelentkezését. Az űrkutatásért és űrtevékenységért felelős miniszteri biztos elmondta: a 30-60 naposra tervezett misszió során egy magyar űrhajós az évtized közepén űrrepülésben fog részt venni, hogy világszínvonalú magyar innovációkat teszteljen és egyedülálló kísérleteket folytasson a Nemzetközi Űrállomáson. Ferencz Orsolya hangsúlyozta, hogy a most útjára indított Hunor nemzeti kutató űrhajós programban résztvevőknek szigorú feltételeknek kell megfelelniük.

Sikertelen volt az M0-s autópálya északi szakaszának kiépítésére kiírt közbeszerzés. Az uniós közbeszerzési értesítőből az derül ki, hogy az egyetlen jelentkező pályázata érvénytelen volt. A tervezett szakasz a 11-es és a 10-es főutakat kötné össze Budakalász és Üröm érintésével, összesen 8 kilométeren. A kétszer két sávosra tervezett autópálya több alagúton is áthaladna - egy 2 és egy 3,2 kilométeres szakaszon.

Új Covid-stratégiát ismertetett a WHO az alacsony jövedelmű országok koronavírus-járvány elleni küzdelmének támogatására. A szervezet ehhez a következő egy évre 23,4 milliárd dollárt kért. Az Egészségügyi Világszervezet azt hangsúlyozza: a koronavírus-tesztekhez, kezelésekhez és védőoltásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés az egész világban meghosszabbítja a járványt. A beadott védőoltások csupán fél százalékát alkalmazták az alacsony jövedelmű országokban.

Csökkent a földgáz ára az európai piacokon. Ez a többi között a Gazprom európai gáztározói tervezett feltöltésének, valamint a növekvő norvég szállításoknak köszönhető. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán utasította az orosz gázipari óriást az európai tározóinak a feltöltésére november 8-tól. A norvég gázforgalmazó ugyanakkor bejelentette, hogy a piaci hiány enyhítésére növeli európai szállításait. Az európai földgáz ára október 5-én érte el történelmi csúcsát 162 eurón megawattóránként.

Az Európai Központi Bank arra számít, hogy a magas infláció átmeneti, és a következő évben mérséklődhet az árnyomás. Christine Lagarde elnök az EKB kamatdöntő ülése után beszélt erről. Az Európai Központi Bank a kamatokon nem változtatott, de bejelentette, hogy tovább csökkenti a pandémiás eszközvásárlási program havi keretösszegét. A programot márciusig mindenképpen folytatják, kivezetéséről nincs döntés.

Magyarországról rajtol a 2022-es Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny. Magyarország eredetileg tavaly lett volna házigazdája a rajtnak, ám akkor a koronavírus-járvány miatt a viadalt őszre halasztották és teljes egészében Olaszországban rendezték. A 105. Giro d'Italia május 6-án rajtol.