A fiatalok kevésbé tájékozottak a trombózisról – nagy veszélyt rejt magában (x)

Egy friss kutatás szerint a 35 éven alattiak a legkevésbé tájékozottak a trombózis témájában, pedig fontos lenne az ő figyelmüket is felhívni a betegségre, rizikófaktoraira, trombofíliaszűrésre. Prof. Blaskó György, a Trombózis- és Hematológiai Központ véralvadási specialistája elmondja, miért is lenne fontos a fiatalabbak részletes tájékoztatása.

Az idősebbekre jelenti a legnagyobb veszélyt

A trombózis bár bármely korosztály tagjainál előfordulhat, mégis a 65 év felettieknél alakul ki a legnagyobb arányban. Ennek oka többrétű: hozzájárul az inaktivitás, a kevés folyadékfogyasztás, elhízás, hormonális változások, különböző gyógyszerek. Ráadásul ilyenkor már az olyan betegségek, kóros állapotok jelenléte is nagy, melyek hozzájárulnak a vérrögök könnyebb kialakulásához (például magas vérnyomás, pitvarfibrilláció, diabétesz). Ahogy megyünk lejjebb az életkorban, annál kevésbé jellemző a trombózis (egy felmérés szerint 18–34 év között a megkérdezettek csupán 4 százalékánál alakult ki).

Így lehet csökkenteni a trombózis kialakulásának esélyét

A trombózis esélyét a legtöbbször az egészséges életmóddal, valamint bizonyos tevékenységekkel lehet csökkenteni. Ilyen például a rendszeres testmozgás, a megfelelő étkezés, a bőséges folyadékbevitel. Mindezek mellett sokan nem tudják, de a rendszeresen végzett hideg-meleg váltózuhany is hozzájárul a rizikó csökkentéséhez. Ennek az oka, hogy ezáltal erősödik az érfal, valamint a felpezsdül a vérkeringés.

A fiatalabbak a legkevésbé tájékozottak

Mivel fiatalabbakat (pontosabban a 35 év alattiakat) érinti a legkevésbé a trombózis, ők azok, akik a legkevésbé vannak tisztában a trombózissal, a rizikó csökkentésével. Egy friss kutatás szerint míg a 65 év felettiek a legtájékozottabbak, a 18–34 éves korosztály tagjainak ismeretei igencsak hiányosak, melynek oka nagy valószínűséggel a kevesebb érintettséggel hozható összefüggésbe.

Fontos a fiatalok tájékoztatása, szűrése

Bár az idősebbeket érinti jobban a probléma, ennek ellenére a fiatalabbaknál is felléphet. Gondoljunk csak bele, hogy a fogamzásgátló tabletták szedése, a terhesség, a hormonterápia (például IVF) mind jelentős trombózisprovokáló faktornak számít, és éppen a 18–34 éves korosztályra jellemző. Nem mellesleg a fiatalabbak versenysportolása is megnöveli a rizikót (gondoljunk csak bele, hány fiatalabb sportolóról hallani, aki a pályán esett össze tüdőembólia következtében).

Fontos a fiatalabbak trombózisrizikó-, trombofíliaszűrése

A kutatásból kiderült, a 35 év felettiek nyitottabbak trombózisrizikó-vizsgálatra (ahogy megyünk egyre feljebb az életkorban, annál inkább), míg az az alattiaknak csupán 40 százaléka tartja elképzelhetőnek hogy részt vegyen benne, és sokan bizonytalanok is a kérdésben. Pedig Blaskó György, a Trombózis- és Hematológiai Központ véralvadási specialistája szerint igen fontos lenne a fiatalabbak rizikóbecslése, trombofíliaszűrése a fogamzásgátlók szedése és az esetleges versenysportolási hajlandóság miatt. Emellett érdemes lenne várandósság előtt is részt venni kivizsgáláson, főleg akkor, ha a családban előfordult már hasonló eset, hiszen ha öröklődik a trombofília, akkor a terhesség során (vagy szülés után) könnyen felléphet trombózis vagy vetélés. A szakember szerint jobb lenne megelőzni a bajt, így nyugodtabban is lehet készülni a családalapításra.

Forrás: Trombózis-és Hematológiai Központ – www.tromboziskozpont.hu

Nyitókép: Elena Volf/Getty Images