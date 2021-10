Így lett Márki-Zay Péter Dobrev Klára egyetlen ellenfele

Igaznak bizonyultak a csütörtök esti sajtóértesülések, péntek délelőtt Kossuth téri sajtótájékoztatóján jelentette be Karácsony Gergely, hogy nem száll ringbe az ellenzéki kormányfő-kijelölés második fordulójában, visszalép, és az első körben harmadikként végző független hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter támogatására kéri szavazóit.

Indokolásként elmondta, szerinte a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője az, aki képes egyesíteni az ellenzéket és eséllyel szembeszállni 2022 tavaszán Orbán Viktorral, ő jelentheti a garanciát a szabadulásra a "polgárháborús hangulatból".

A tájékoztatón Márki-Zay Péter is felszólalt, és bár jelezte, hogy aki az előválasztás második fordulójában Dobrev Klárára szavaz, "az Orbán Viktorra szavaz" – szerinte a DK-s jelölt győzelme esetén a Fidesz kormányon maradása várható jövő tavasszal –, reményét fejezte ki, hogy a jelöltjeit egymás között országszerte koordináló Demokratikus Koalíció és Jobbik szavazói is rá adják le voksukat most vasárnaptól jövő szombatig. Ezen a héten dől el ugyanis, ki lesz az ellenzék közös támogatású miniszterelnök-jelöltje a 2022-es országgyűlési választásokon.

Kormányelrántás vs. villamos

Az ellenzéki előválasztás múlt héten zárult első fordulójában a kormányfőjelölt-jelöltek közül Dobrev Klára gyűjtötte a legtöbb szavazatot, a több mint 630 ezerből csaknem 35 százaléknyit, Karácsony Gergelyre 27,31 százaléknyi jutott, Márki-Zay Péter pedig 20 százalékos eredménnyel jutott be a második fordulóba; a Jobbik elnök-frakcióvezetője, Jakab Péter (14,1 százalék), valamint a parlamenten kívüli Momentum vezetője, Fekete-Győr András (3,4 százalék) a várakozásokon alul szerepelt.

Az első fordulót követően Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter egyeztetni kezdett, utóbbi jelzéseiből ("az utolsó pillanatban félre fogom rántani a kormányt") úgy tűnt, a főpolgármester egyedül indul majd Dobrev Klára ellen a második fordulóban. Ki is jelentette, ő csak akkor lép vissza, "ha elüti a villamos". Igaz, közben a vidéki városvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a jobbikos és momentumos szavazatokkal már – Karácsony Gergelyt előzve – Dobrev Klárával is versenyképes. Márki-Zay Pétert egy Fővám téri, több ezer résztvevős vasárnapi szimpátiatüntetés is abban erősítette meg, hogy állva kell maradnia.

Október 4-én, hétfőn már az látszott eldőlni, hogy sem ő, sem Karácsony Gergely nem lép vissza, de azt megpróbálták elérni az Országos Előválasztási Bizottságnál, hogy "tandemben" lehessen rájuk szavazni; ezt végül a bizottság ülésén a jobbikos és a DK-s képviselő ellenkezése miatt nem tudták elérni.

Visszalépés ezután sem következett be, sőt, a két polgármester 6-i, szerdai egyeztetése előtt néhány órával – amelyen akár el is dőlhetett volna, hogy melyikük marad állva – Karácsony Gergely kijelentette, semmiképpen sem lép vissza, annak ellenére, hogy a Publicus közvélemény-kutatási eredményein kívüli minden más felmérés arra mutatott, hogy Dobrev Klára legyőzése érdekében szükséges lenne.

Az álláspontok befeszülését jelezte, hogy az esti egyeztetés után Márki-Zay Péter is kijelentette, "ez egy nagyon kellemetlen, nagyon nehéz döntés volt, de teljesen ki van zárva már, hogy visszalépjek” .

Végkifejlet

Csütörtökön látszott megtörténni a fordulat, mely szerint a közvélemény-kutatásokra támaszkodva nem Márki-Zay Péter "rántja félre a kormányt" az utolsó pillanatban, hanem Karácsony Gergely, de a bejelentést péntek 11 órára halasztották, így a vasárnaptól hét napon át zajló miniszterelnökjelölt-választás során a Demokratikus Koalíció által indított Dobrev Klárára, valamint a civilként induló, de a Momentum támogatását idő közben elnyerő Márki-Zay Péterre lehet voksolni az utcán és online módon is. Utóbbi vasárnap délután 3 órára várja a híveit budapesti kampánynyitó gyűlésére. Pártreakciók LMP – a zöldpárt már nem látja esélyét, hogy zöld miniszterelnöke legyen Magyarországnak, ezért nem választ az állva maradt jelöltek közül, azt fogja támogatni, aki állva marad az előválasztáson. A második fordulóban sem Dobrev Klárát, sem Márki-Zay Pétert nem támogatja.

MSZP – a párt tudomásul veszi Karácsony Gergely döntését. "Álláspontunk változatlan, az előválasztáson sikeresen szereplő miniszterelnök-jelöltet támogatjuk a 2022-es országgyűlési választáson."

Momentum – a parlamenten kívüli párt csütörtökön sajtótájékoztató keretei között állt Márki-Zay Péter mellé.

Jobbik – a párt a szavazóira bízza, kit támogatnak a második fordulóban, amelyben Jakab Péter már nem vesz részt.

Fidesz – "Karácsony, a balfék haver annyira ciki lett, hogy Gyurcsány leszedte a színpadról. De nem baj! Gyurcsány kalapjában van másik! Mindegy, ki kerül a kirakatba, a főszerepben úgyis Gyurcsány marad!

Ne dőljünk be a Gyurcsány Show-nak!" – áll a párt Facebook-oldalán.

