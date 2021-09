Jakab Ferenc: a maszkviselés is nagyon fontos lesz a 4. hullám leküzdésében

"Bár Magyarországon az átoltottság aránya a lakosság körében nagyon jónak mondható, mégis azt gondolom, hogy a járványügyi intézkedések betartása, a kézfertőtlenítés, a távolságtartás és természetesen elsősorban a maszkhasználat rettenetesen fontos lehet a mostani, negyedik járványhullám leküzdésében" – mondta a szakember a felsőoktatási tanévkezdés után.

A Pécsi Tudományegyetem által feltöltött videóban, amelyet a 444.hu vett észre, Jakab Ferenc ezután arra kéri a hallgatókat, hogy tartsák be az egyetemen érvényes járványügyi előírásokat – az intézményben ugyanis ugyanis kötelező maszkot hordani az előadáson, a közösségi terekben pedig ajánlott.

A maszkhordás fontosságáról egyébként az InfoRádióban Rusvai Miklós víruskutató is beszélt a napokban, és – már most, a terjedés lassítása érdekében – azt ajánlotta, hogy olyan zárt helyen, ahol oltottak és oltatlanok vannak együtt (közintézmények, tömegközlekedés stb.), mindenki hordjon maszkot, és egyébként ő is így tesz.

