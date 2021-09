Rusvai Miklós javasolt egy erélyes motiváló módszert az oltások felvételéhez

A vakcináknak ugyanúgy szavatossági idejük van, mint a tejnek vagy a sörnek: bizonyos ideig felhasználhatók, utána pedig megsemmisítik őket – emlékeztetett érdeklődésünkre Rusvai Miklós. Ez nem új dolog, tette hozzá, ugyanez a helyzet például az influenzaoltásokkal is, az előző évi fel nem használt mennyiség mindig megy a kukába. (Ezeket az oltásokat amúgy is minden évben újra elő kell állítani, hiszen évről évre más az összetételük annak megfelelően, milyen vírustörzsek terjedése várható.)

A koronavírus-vakcináknál is vannak már új variánsok, és a legújabb vakcinák már azok ellen készülnek, de a régiek is kiválóan használhatók még és kiváló hatásfokkal – még ha kicsit csökkentebb is ennek mértéke – védenek az új variánsok ellen is. Az a legrosszabb tehát, ha a megvásárolt oltások a „fiókokban” romlanak meg, ezért célszerű őket valahova, ahol igény van rájuk, eljuttatni.

Ám az Európai Unióban és a fejlett világban gyakorlatilag elérték az oltási plafont, és sajnos nálunk is csak nagyon kis mértékben növelhető az oltakozási hajlandóság, tehát a Magyarországon rendelkezésre álló vakcinákat is, amennyiben nem használják fel őket határidőn belül, megsemmisítik. Az egyes vakcináknak ugyan más-más a szavatossági ideje, gyártási technológiától és típustól függően, de előbb-utóbb mindegyik lejár.

Fontos azonban megjegyezni, hogy

a vakcinák hatékonysága a szavatossági időn belül nem csökken, vagyis egy lejárat előtti oltás ugyanolyan hatékony, mint amikor a gyárból kiszállították.

(Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után elmondta: azért, hogy minél kevesebb vakcina váljon feleslegessé, a kormány a közeli lejáratú oltóanyagokat olyan országoknak adja kölcsön vagy adományozza oda, amelyeknek nincs elég vakcinájuk. Emellett értékesítésre is van lehetőség. A kölcsönadott vakcinákért cserébe később új lejárati határidejű szereket kap Magyarország.)

Motiválni kell a még beoltatlan embereket, hogy vegyék fel az oltást – Rusvai Miklós szerint a legerélyesebb motiváció az lenne, ha nyilvánosságra kerülne például, hogy az elhunytak és a lélegeztetőgépre kerülők közül hányan voltak oltva, hányan nem, és akik oltva voltak, milyen szert kaptak.

„Úgy gondolom, ha a többi országhoz hasonlóan, ahol ezek az adatok teljesen nyilvánosak – például a környező országokban is, lásd Szlovákia, Szerbia, Ausztria, Szlovénia – itthon is közölnék ezen információkat, az sokkal erőteljesebb motivációt jelentene, mint bármilyen óriásplakát. Hiszen ne felejtsük el:

eddig minden országban azt mutatják a statisztikák, hogy az oltottak közül jóval kevesebben kerülnek súlyos állapotba, mint az oltatlanok közül”

– mondta Rusvai Miklós.

A negyedik hullám

Folyamatos növekedés várható a járványban, nagy összegben lehet fogadni arra, hogy továbbra is stabilan, tendenciaszerűen fognak növekedni itthon a kedvezőtlen statisztikai járványadatok – mondta a víruskutató. A mutatók közül négyet érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni: a friss fertőzöttek számát, a kórházban ápoltak számát, a lélegeztetőgépen lévők számát és a halottak számát. Mindezek mellett még a szennyvízadatok alkalmasak előrejelzésre.

„Ezen adatok ismeretében most biztosan állíthatjuk, hogy szeptemberben, októberben stabil növekedés lesz.

Begyorsulni a járvány nagy valószínűséggel októberben fog,

és most még a lassú, de tartós növekedés fázisában vagyunk” – mondta.

Maszkviselés már most?

Néhányan viselnek maszkot a tömegközlekedési eszközökön, míg sokan nem. Rusvai Miklós szerint indokolt lehet e védőeszköz használata már most, a járvány ezen szakaszában is.

„Én magam is viselem a bevásárlóhelyeken, a közintézményekben, a tömegközlekedési eszközökön. A környező országokban pedig már mindenütt sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak a maszkviselésre, mint itthon” – emlékeztetett a szakértő.

Úgy véli, hogy saját jól felfogott érdekében mindenkinek célszerű viselnie a maszkot nem is csak a koronavírus, hanem

az egyéb légzőszervi vírusfertőzések terjedése miatt is.

A napokban több beszámoló is szólt már arról, hogy iskolákban, óvodákban, munkahelyeken most őszi vírusfertőzéses időszak van, amit nem feltétlenül a koronavírus okoz, vagyis a köhögő, tüsszögő, orrfolyással küzdő betegek Covid-tesztje negatív. Ám a maszkviselés e más, vírusos és bakteriális eredetű fertőzések ellen is jól véd.

„Mindenkit arra biztatok, hogy olyan közösségben, ahol nem tudja, hogy a mellette álló vagy ülő oltott vagy nem oltott, hordoz-e bármilyen vírust vagy sem, ott a maszkot célszerű viselni.”

A szakember reméli, nem lesz szükség komolyabb korlátozásokra (kijárási korlátozás, a gazdaság fékezését eredményező intézkedések), és elegendő lesz – a többi európai országhoz hasonlóan – a maszkviselést és a védettségi igazolást megkövetelni.

