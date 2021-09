Látványos attrakció érkezik októberben a Balatonra

Az új sétány a kempinget köti össze a Széchenyi sétányon keresztül a Tagore sétánnyal, így egységes arculatú, egybefüggő sétálórész lesz Balatonfüred parti részén. Az út két oldalán fákat ültetnek, ahol csak lehet, parkosítanak, zöld tereket hoznak létre. Az új szakasz a legendás vitorlás versenyről kapta a nevét, amelyet különböző elemekkel be is mutat, így várhatóan egyben turistalátványosság is lesz.

"A jövő évi szezonra elkészül a sétány folytatása is, amely a kemping főbejáratától egészen levezet majd a Balaton partra. Itt a meglévő kempingbe bevezető utat felújítjuk, illetve egy újabb szakasszal bővítjük. A strand szezonon kívül ez a belső sétány nyitott lesz, azaz ki lehet sétálni majd a strandig" – mondta a balatonfured.hu kérdésére Bóka István polgármester.

A kemping bejáratának két oldalán installációkat helyeznek el, amelyek az utcabútorok funkcióján túl bemutatják magát a vitorlásversenyt, a mindenkori győzteseket, a legendás hajókat. A sétányon úgynevezett hajópadokon lehet majd pihenni, ezek formájukban a klasszikus vitorlások fafedélzetének vonalait idézik meg. Az árnyékolásról stílszerűen nagy vitorlavásznak gondoskodnak majd, ezeken szöveges és képes információk lesznek láthatók a hajókról, hajóosztályokról.

Látványosnak ígérkezik a kő hasábokból álló, megvilágított üveg sávokkal tagolt, a versenyek évszámait és győzteseit megjelenítő idővonal illetve a híres Nemere-II élethű hajótest részlete, amely pihenőtérként is használható.

Nyitókép: balatonfured.hu