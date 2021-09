A strandszezon után is lesz miért a Balatont választani

Napokon belül bezárnak a balatoni fizetős strandok; egy részük már csak ezen a hét végén tart nyitva, többségük a jövő vasárnapig várja a vendégeket. Szeptember első hetének végén még Füreden, Keszthelyen, Siófokon és Balatonlellén is megmártózhatunk, de lesz olyan fizetős strand, amelyik a végleges kapuzárásig belépőjegy nélkül lesz látogatható – hívja föl a figyelmet a Magyar Nemzet. Büfére és egyéb szolgáltatásokra várhatóan nem számíthatnak a napfürdőzésre vágyók, az illemhelyek használatára azonban több szabadstandon is lehetőség lesz.

A hét végén edzőcipőre lehet váltani a strandpapucsot, mivel két jelentős futóversenyt is kínálnak az aktív turizmus híveinek. Szombaton Zamárdi szabadstrandjáról rajtolnak el a DM Balaton Run futóversenyre nevezett amatőr és profi versenyzők. Legfeljebb háromezren indulhatnak, a teljesíthető táv 2,25, 10,5 és 21,1 kilométer. Egyedi és félmaraton versenyágban, extra- és gyerekfutamban is rendeznek megméretést, sőt nordic walkingosok is rajthoz állhatnak. Balatonlellén szeptember 26-án rendezik meg a III. Kishegyi Trail nevű futóversenyt. A balatoni nyárutó legrangosabb sporteseménye minden bizonnyal a balatonfüredi SUP-világbajnokság lesz. Az eseményről korábban Schmidt Gábor is beszélt az InfoRádiónak.

A lap hozzáteszi: a következő hónapokban már gasztroturisztikai rendezvényekre is várják a Balaton-pártiakat. Szeptember utolsó hetének végén például Badacsonyban a IV. Gasztrohegy várja a vendégeket. Ezúttal kinyitnak majd a hegy kultikus vendéglői, amelyeket egy–egy túra keretében kereshetnek fel a helyi étel- és italkülönlegességek kedvelői.

Nyitókép: Remedios/Getty Images