Kiderült, ki a leginkább konszenzusos ellenzéki miniszterelnök-jelölt – legalábbis félidőben

A PegaPoll közlményében jelzi, a mintát a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján súlyozták – életkor és nem szerint – annak érdekében, hogy az eredmények minél inkább reprezentatívak legyenek. Az online felmérésről bővebben Orbán Miklós informatikus, a szavazási platform társalapítója beszélt korábban az InfoRádiónak.

Az eddigi főbb eredmények, összefüggések

Mint emlékeztetnek, a szavazás innovatív eleme a sorbarendezéses módszertanban rejlik. A pontszámokkal korrigált eredmények alapján a szavazók

Márki-Zay Pétert tartják a leginkább konszenzusos jelöltnek,

Jakab Péter a második kevéssel lemaradva, Karácsony Gergely pedig a harmadik helyet szerezte meg. Dobrev Klára egy hellyel csúszott le a képzeletbeli dobogóról, míg külön érdekesség, hogy Pálinkás József megelőzte a hatodik, így utolsó helyen álló Fekete-Győr Andrást.

A 18–25 éves és a 26–35 éves korosztályban egyaránt Márki-Zay Péter a legnépszerűbb jelölt, ellentétben a 36–45, 46–55, 56–65 éves korosztállyal, akik Jakab Pétert preferálják. A 66 évnél idősebbek körében pedig Dobrev Klára kapta a legtöbb pontot.

A női kitöltők között Jakab Péter, míg a férfiak körében Márki-Zay Péter áll nyerésre.

A pártok szavazónak véleménye

A várakozásokkal megegyezően a Demokratikus Koalíció szavazói Dobrev Klárát támogatják leginkább, utána Karácsony Gergely, majd Jakab Péter következik. Egyébként a DK-s válaszadók pontjainak 33 százaléka került Dobrev Klárához.

A jobbikos szavazók kiemelkedően, bár nem meglepő módon Jakab Pétert preferálják leginkább, őt Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely követi. A Jobbik-szimpatizánsok pontjainak 41 százaléka került Jakab Péterhez. A Jobbik szavazói bíznak leginkább saját pártjuk jelöltjében, ami annak köszönhető, hogy a jobb oldalról középre húzódó párt szimpatizánsai

kevésbé támogatnának egy egyértelműen baloldali jelöltet.

Az MSZP–Párbeszéd támogatói – ismételten borítékolható módon – Karácsony Gergelyt találják a legalkalmasabbnak, akit Márki-Zay Péter és Dobrev Klára követ, Karácsony Gergely az MSZP–Párbeszéd-szavazók pontjainak 36 százalékát kapta. Az LMP szavazók körében szintén Karácsony Gergely a legnépszerűbb jelölt, bár eleve ő a miniszterelnök-jelöltjük.

A legmeglepőbb eredmény a Momentum-szimpatizánsok körében született: annak ellenére, hogy Fekete-Győr András személyében saját miniszterelnök-jelöltjük van, mégis Karácsony Gergely kapta a legtöbb pontszámot közöttük, míg a második helyet sem a pártelnök, hanem Márki-Zay Péter birtokolja.

Fekete-Győr harmadik helyen áll pártja szavazóinak körében.

Fekete-Győr „népszerűtlenségét” azzal lehet magyarázni, hogy a Momentum szavazóiban – akiknek magját fiatalok alkotják – nem alakult ki nagyfokú „párthűség”, így a kormányváltás érdekében könnyen átszavaznak egy másik párt jelöltjére – olvasható. Ez az a korosztály, aki az összefogás kezdetén lett szavazókorú, így nem érzik azt, hogy az átszavazással rossz helyzetbe hoznák saját pártjukat, hiszen „egy csónakban eveznek” a többi ellenzékivel.

Érdekesség, hogy ha csak a hagyományos, imént bemutatott ellenzéki pártok szavazóinak eredményét vizsgáljuk (Jobbik, DK, Momentum, MSZP-PM, LMP), az arányokat súlyozva egy friss közvélemény-kutatás adatai szerint, akkor Karácsony Gergely végez az első helyen, Jakab Péter a második, Dobrev Klára a harmadik helyen. Márki-Zay Péter ebben az összevetésben mindössze a negyedik helyet szerezte meg. Még egyszer hangsúlyozva: ezúttal a kisebb pártokat, a bizonytalanokat és a Mindenki Magyarországa Mozgalom-szimpatizánsokat figyelmen kívül hagyták.

A nem hagyományos értelemben vett ellenzéki szervezetek körében azonban Márki-Zay nagy népszerűségnek örvend, ami magyarázatul szolgál az összesített eredményekre. Az általa létrehozott Mindenki Magyarországa Mozgalom, sőt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szavazói is egyaránt őt támogatják. Ugyanez mondható el a Polgári Válasz és az Alternatíva Párt szimpatizánsairól is. A pártpreferenciát nem közlő kitöltők között is ő vezet.

Amennyiben a felmérés a hagyományos választási eljárásokat követné (azaz mindenkinek mindössze egy szavazata lenne, amit az általa legalkalmasabbnak tartott jelöltre adhat le, ami a mostani, preferenciális módszertan szerint praktikusan az első helyre sorolt jelöltet takarja), akkor

jelen állás szerint Márki-Zay Péter lenne az első, 2623 szavazattal, őt követné Jakab Péter, majd Karácsony Gergely.

Fontos kiegészítés, hogy Márki-Zay-t az esetek 38 százalékában sorolták első helyre, ami nem éri el a szavazatok felét – így az ellenzéki előválasztás előzetesen elfogadott szabályai szerint második körre lenne szükség.

Márki-Zay Péter legnagyobb hátránya Dobrev Klárával, Karácsony Gergellyel és Jakab Péterrel szemben az, hogy nem olyan ismert országos szinten mint vetélytársai. A PegaPoll felmérésében azonban egy szűk, politikailag aktív réteg vett részt, akik ismerik a jelölteket és követik a mindennapokban a közéleti eseményeket, így Márki-Zay ugyanolyan ismeretséggel rendelkezett a szavazók körében, mint a legismertebb jelöltek, ennek köszönhető a jó szereplése.

A Fidesz-szimpatizánsok a korábbi kormánybiztost, Pálinkás Józsefet támogatják leginkább,

csak úgy, mint Pálinkás saját pártja, az Új Világ Néppárt szavazói. A Mi Hazánk Mozgalom-támogatók körében Jakab Péter a legnépszerűbb jelölt.

Jelen felmérésben késői bejelentése miatt nem szerepel Ecsenyi Áron, a Le Az Adók 75 százalékával Párt elnöke.

A felmérés szeptember 19-ig tart – zárul a sajtóközlemény.

Nyitókép: Pexels.com