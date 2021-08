Rendhagyó felmérés indult az ellenzéki miniszterelnök-jelöltekről

A nemrégiben indult felmérés különlegességét az szolgálja, hogy egy úgynevezett preferenciális, más néven sorba rendezéses szavazásról van szó – magyarázta az InfoRádiónak Orbán Miklós informatikus.

Tehát a kitöltőknek preferenciáik alapján kell sorba rendezniük valamennyi jelöltet.

A PegaPoll platform társalapítója egy egyszerű példa során magyarázta el a rendszer lényegét. Mondjuk adott egy földterület, ahol a választópolgárok dönthetnek arról, hogy mi épüljön: egy óvoda, egy park vagy egy idősotthon. A három opció esetén feltétezhető, hogy két szekértábor alakul ki, sokan az idősotthont, sokan az óvodát fogják preferálni, míg a szekértáboron kívüliek a parkot. A sorba rendezéses kérdezéstechnika pedig abban segít, hogy melyik lehet a három közül a konszenzusos választás. Jelen példánál maradva, valószínűleg a park lenne a „nyerő”, ugyanis az idősotthon és az óvodát képviselők is feltétezhetően a parkot jelölnék meg másodikként, tehát ez lenne a legkisebb „fájdalommal” járó válaszlehetőség mindenki számára – magyarázta a szakember.

„Vagyis a konszenzusos opció megtalálására alkalmas ez a szavazástechnika.”

Az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek vonatkozásában tehát ez azt jelenti, hogy egy online felületen a választópolgár sorba rendezheti őket, hogy kit szeretne a leginkább és kit kevésbé, a sor végére érve pedig, akit a legkevésbé, amit végül majd súlyoznak – értett egyet Orbán Miklós. A jelenleg hat ellenzéki miniszterelnök-jelölt sorba rendezése során az első helyezett 6 pontot fog kapni, a második 5 pontot, a harmadik 4 pontot és így tovább. Az informatikus megjegyezte, a szavazás érdekessége, hogy a választópolgár nem egy információt ad meg, hanem a válaszopciókkal megegyező számút.

A felmérés után a pontszámok automatikusan összeadódnak, majd egy adatelemzést követően egyfajta súlyozáson esnek át, tehát

nem kizárólag a pontszámok fognak számítani,

hanem a demográfiai adatok, pártpolitikai szimpátia, illetve minden egyéb elérhető adat, ami a kérdőíven még szerepel – tette hozzá a PegaPoll platform társalapítója.

A szavazás anonim, tehát nem kötött regisztrációhoz, és semmilyen személyes adatot – nevet, ímélcímet – nem kell megadni, csak a demográfiai adatokra kíváncsiak, ami a már említett súlyozásban játszik szerepet, hogy minél inkább reprezentatív legyen a felmérés. Orbán Miklós kiemelte: többféle védelemmel fel vannak vértezve, elkerülendő, hogy valaki többször is szavazhasson. Ezek közül a legismertebb az IP-cím alapján történő szűrés, amit kiegészítenek néhány olyan adattal is, amik a felhasználók számítógépéről érkeznek, köztük például a böngészőadattal. Ugyanakkor a nagy volumenű visszaélésekre is felkészültek – jelentette ki.

A kérdőív a felmerem.hu oldalon érhető el, azonban bármilyen más weboldalra, például egy cikkbe beágyazható néhány kattintással, hasonló módon, mint egy YouTube-videó, vagy egy közösségi oldalon megjelent poszt.

A már most is zajló kampány

az ellenzéki előválasztás első fordulója előtt fog zárulni egy héttel, szeptember 19-én, majd ezt követően teszik közzé a részletes adatelemzést.

Orbán Miklós úgy véli, azért, hogy minél reprezentatívabb legyen a felmérés, az lenne ha ideális, ha legalább 10 ezeren kitöltenék, azzal együtt, hogy nagyon sok függ majd attól, hogy a szavazatok honnan, milyen körből, milyen típusú felhasználóktól érkeznek. „De ha a tizezres számot elérjük, az biztos, hogy egy valós eredményt fog mutatni.”

Nyitókép: sdecoret/Getty Images