Újabb csoport afgán érkezett Magyarországra, sok köztük a gyerek

Elindult a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről az a gépjárműkonvoj, amely az afganisztáni tálib hatalomátvételt követően megtorlással fenyegetett, Magyarországgal korábban együttműködő, Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok újabb csoportját szállítja az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság röszkei és tompai objektumaiba – közölte a Belügyminisztérium (BM) szerdán.

Azt írták, a 114 felnőtt - közöttük egy kerekesszékes nő és egy tíz nappal korábban lőtt sérüléseket szenvedett férfi - és 126 gyermek hatósági karanténba kerül, teljes körű ellátásukról a magyar állam gondoskodik.

Az objektumokba érkezésüket követően személyenként újabb hidegélelmiszer-csomagot és a járványügyi helyzethez igazodó egészségügyi, higiéniai és tisztálkodási csomagot kapnak. Megkezdődik orvosi vizsgálatuk, az évszaknak megfelelő ruházattal történő ellátásuk szervezése, valamint az idegenrendészeti hatósági feladatok végrehajtásához szükséges adataik felvétele, ellenőrzése - írta a Belügyminisztérium.

Az első magyar gép, amely az Afganisztánból szállított embereket hozta, vasárnap landolt Magyarországon. Hétfőn Szijjártó Péter arról beszélt, hogy még százas nagyságrendben vannak még afgánok, akiket ki akarnak menekíteni az országból.

Kabulban rendkívül kaotikus a helyzet,

sokan mindent megpróbálnak, hogy bejussanak a repülőtérre - mondta kedden este az M1 aktuális csatornán Benkő Tibor. A híradásokban is látható, hogy előfordul erőszak, fegyverhasználat is. A magyar katonák augusztus 19. óta komoly helytállással, éjjel és nappal egyfolytában dolgoznak, végzik a kimenekítési feladatokat - mondta a miniszter, hozzátéve:

a művelet akkor fejeződik be, amikor minden kimenekítendő embert hazahoztak.

Benkő Tibort kérdezték arról az előző napi nyilatkozatáról is, miszerint "a honvédség menekítési művelete európai összehasonlításban is megállja a helyét". A miniszter ennek kapcsán arról beszélt: ehhez hozzájárul a magyar katonák felkészültsége, bátorsága, valamint a rendelkezésükre álló technikai képesség is,

köztük azok a repülők is, amelyeket - mint fogalmazott - egyesek "kormánygépeknek" neveznek.

Ezek a gépek mentik most az embereket Kabulból - jegyezte meg.

Nyitókép: kormany.hu/Belügyminisztérium