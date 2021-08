Továbbra sincs összhang a harmadik oltásról

Moratóriumot sürgetett a koronavírus elleni emlékeztető oltásokra az Egészségügyi Világszervezet vezetője még augusztus elején. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz elmondta: miközben több országban már a harmadik vakcinát adják be, a fejlődő országokban sokan még egy oltást sem kaptak. Az Egyesült Államok, bár még nem döntött az emlékeztető oltásokról, elutasította a moratóriumot. Izraelben már zajlik Izraelben, Németországban szeptember 1-én, Ausztriában ősztől tervezik elkezdeni a harmadik oltások beadását.

Augusztus eleje óta Magyarországon is elérhető a harmadik oltás, amit – Novák Katalin keddi információi szerint – eddig 187 ezren vettek föl. A családokért felelős tárca nélküli miniszter a moratóriummal kapcsolatban emlékeztetett, hogy

a magyar kormány már korábban is adott át vakcinát más országoknak, de elsősorban a magyar emberekért érez felelősséget.

Mint fogalmazott, nemcsak a Magyarországon élőknek, hanem általában minden magyarnak, éljenek a világ bármely részén, rögtön felajánlották az oltás lehetőségét, miután megvoltak a védőoltások. „De amennyiben van erre lehetőségünk, segítünk másoknak is, eddig is ezt tettük, a jövőben is ezt fogjuk” – hangsúlyozta.

De más tekintetben sincs konszenzus a harmadik oltással kapcsolatban. A WHO szerint például tudományosan eddig nem nyert bizonyítást, hogy az emlékeztető oltás hatásosan akadályozza meg a koronavírus terjedését. Míg Izraelben a negyven év felettieket oltják, Németországban és Ausztriában az időseknek és a magas kockázati csoportba soroltaknak adják be a harmadik vakcinát.

Magyarországon minden 18 éven felüli megkaphatja a harmadik dózist, aki második oltását már több mint 4 hónapja felvette.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora azonban a harmadik oltást elsősorban az időseknek, és gyenge immunrendszerűeknek javasolja. Vannak olyanok, akinek viszont egyáltalán nem: a fiataloknak, de különösképp az állapotos kismamáknak, mert utóbbiakra vonatkoztatva nincsenek klinikai vizsgálatok.

Egy hat neves orvos és szakértő által kiadott összefoglaló szerint az oltott, de valamilyen okból antitestvédettséggel nem rendelkezők, a 60 év feletti Sinopharm-vakcinával oltott idősek, valamint a nagy kockázatú betegek, kell hogy megkapják a harmadik oltást.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila