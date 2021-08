Kormányinfó élőben

Szentkirályi Alexandra bejelentette, hogy először az afganisztáni helyzetről beszél majd a honvédség főparancsoka, aztán az aktuális járványhelyzetről hangzik el tájékoztató.

Gulyás Gergely elmondta, tegnap ülésezett a kormány, részben az afganisztáni helyzet miatt is. „Húsz évvel ezelőtt amerikai kérésre mentünk be, és most ezért hagytuk el az országot.” – fogalmazott. Az afganisztáni helyzetről szólva kudarcosnak minősítette az elmúlt húsz év ottani szövetségi részvételét. Kijelentette: teljesen kaotikus a helyzet az országban, az ellenőrzést a tálibok gyakorolják.

Ruszin-Szendi Romolusz, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke elmondta, különleges műveleti osztagot állítottak fel, húsz órán belül kidolgozták a tervet, és felkészültek a műveletre. Kijelentette: ő adja ki a parancsot a műveletek végrehajtására, a helyszíni parancsnokban, aki korábban az ő katonája volt, teljesen megbízik, a kapcsolattartás folyamatos.

Hozzátette, hogy a főváros, Kabul mellett kialakítottak egy műveleti terület. Mint mondta, nincs határideje a kimenekítési műveletnek. 78 embert helyeztek eddig biztonságos helyre. Kérte, hogy senki se kutasson az interneten az ottani műveletek után, mert ez nem segíti a honvédség akcióit.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy jelentős migrációs hullámra lehet számítani. A szándékok szerint a 2015-ös migrációs hullám nem valósulhat meg, ennek érdekében a környező országoknak segítséget kell adni. Megerősítete, hogy Magyarország semmiféle kvótát nem fogad el, a prioritás az, hogy a magyarokat és a szövetségeseinket próbáljuk menteni.Ugyanakkor megerősítette: „Akik életveszélyben lennének, és a szövetségeseink, azokat befogadjuk.” Kijelentette, hogy az amerikai demokráciaexport kudarcot vallott.

A következő téma az aktuális járványhelyzet volt.

A miniszter arról adott tájékoztatást, hogy jelenleg Közép-Európában a legkedvezőbb a járványügyi helyzet. Ugyanakkor a negyedik hullám Nyugaton megindult, és erre utaló jelek nálunk is vannak. Ez azt jelenti, hogy hozzánk is be fog gyűrűzni a negyedik hullám, de ez alapvetően el fog térni a korábbiaktól. Elmondta, továbbra is az oltás a leghatékonyabb védekezési eszköz. Adatokat sorolt arra vonatkozóan, hogy az egyes oltástípusok esetében mennyire gyakori a megbetegedés esélye, de még az alacsony számok közlése mellett is hangsúlyozta, ha mégis valaki elkapja a betegséget, annak a lefolyása enyhe lesz, sokkal kisebb az esélye a súlyos megbetegedésnek, mint az oltatlanok esetében.

