Keddi járványszámok: 35 újabb fertőzöttet regisztráltak, nem volt halálos áldozat

A központi tájékoztató oldal friss adatai szerint az elmúlt 24 órában 35 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, nem volt viszont halálos áldozata a járványnak. Az aktív fertőzöttek száma 20 976 főre csökkent.

Kórházban a hétvégi összesített adatokhoz képest 12-vel több, 87 beteget ápolnak, lélegeztetőgépes kezelésre közülük 4-gyel többen, 15-en szorulnak.

A járvány kezdete óta összesen

810 046 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma;

az elhunytak száma változatlanul 30 037 fő;

a gyógyultak száma 759 033 főre emelkedett.

Hatósági házi karanténban 1137-en vannak, a mintavételek száma 6 399 106.

Gyorsan oltják a harmadik oltásra jelentkezőket

A beoltottak száma 5 654 096 fő, közülük 5 494 110 fő már a második oltását is megkapta.

Eddig 64 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 52 ezren már fel is vették azt

(a hétfői adatközlésben 38 ezer beoltott szerepelt, vagyis egy nap alatt 14 ezer ember kapta meg a harmadik dózist). Ilyen oltásra időpontot foglalni az eeszt.gov.hu honlapon lehet.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, és a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket arra kérik, hogy regisztráljanak oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni.

A még be nem oltott időseket különösen kérik, hogy vegyék fel az oltást.

Lépnie kell annak is, aki még az iskolakezdés előtt szeretné beoltatni gyermekét. A 12 év feletti gyermekek oltására folyamatosan nyitott az időpontfoglalás. A 12-17 éves korosztályban eddig

189 ezren regisztráltak oltásra és 152 ezren (80 százalék) már fel is vették azt.

Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Az érvényes regisztráció után a www.eeszt.gov.hu honlapon automatikusan lehet időpontot foglalni a kórházi oltópontra vagy az a háziorvosnál, házi gyermekorvosnál is kérhető. Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására: a Pfizer és a Moderna.

Az EU-n belüli utazásokhoz, nyaralásokhoz elérhető az uniós oltási igazolás – a legegyszerűbb digitálisan, okoseszközre letölteni vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve kinyomtatni. Részletek itt.

