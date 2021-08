Január előtt nem foglalkozik az államfőválasztással Orbán Viktor - a nap hírei

Aranyérmet szerzett Tótka János a kajak egyesek 200 méteres versenyében a tokiói olimpián. Csipes Tamara ezüstérmes a kajak egyesek 500 méteres versenyében. A 10 kilométeres nyíltvízi úszásban Rasovszky Kristóf szintén ezüstérmet nyert. Magyarország öt arannyal, hét ezüsttel és három bronzzal a 13. helyen áll a tokiói olimpia éremtáblázatán, amelyet továbbra is Kína vezet.

Január előtt nem foglalkozik az államfőválasztással a miniszterelnök– közölte a kormányfő sajtófőnöke arra a sajtóértesülésre, hogy Trócsányi László lehet a kormánypártok elnök-jelöltje. A Népszava írt arról, hogy a korábbi igazságügyi miniszter lehet Áder János utóda. A lapnak fideszes politikusok megerősítették az értesülést.

Már 35 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 14 ezren fel is vették azt – írja a kormányzati portál. Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására is. A 12-17 éves korosztályban eddig 189 ezren regisztráltak védőoltásra és 152 ezren már meg is kapták. Jelenleg a Pfizer és a Moderna vakcinája alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására.

Elvitték restaurálni az első oroszlánszobrot a felújítás alatt álló Lánchídról. Elsőként a pesti hídfő egyik oroszlánját emelték le, a másikat a következő napokban, a budai hídfőn állókat pedig augusztus második felében viszik el egy újpesti műterembe restaurálásra. Az oroszlánok akkor kerülnek vissza a helyükre, amikor a Lánchidat visszaadják a közúti forgalomnak.

Legkésőbb a jövő év végén szeretné újranyitni a főváros a Rác fürdőt, amelynek megvásárlásáról a napokban írták alá a szerződést. Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes azt mondta: a felújítás üteme attól is függ, milyen anyagi helyzetben lesz a főváros, de akár uniós források bevonása sem kizárt.

Szombaton megtartják az idei Balaton-átúszást, amelyet a múlt héten a rossz idő miatt elhalasztottak. Az előrejelzések nyárias időt ígérnek, lehet számítani, a déli órákban 29-30 fokkal. A víz hűvösebb lesz mint a múlt héten, 23-24 fokos felszíni vízhőmérséklet várható. Révfülöp és Balatonboglár között tíz kilométeres távot kell teljesíteniük a résztvevőknek.

Jóváhagyta a francia alkotmánytanács azt a törvényt, amely előírja, hogy csak védettségi igazolvánnyal látogathatók a bárok és éttermek, és kötelezővé teszi az egészségügyi dolgozók számára a koronavírus elleni védőoltás szeptember közepéig történő felvételét. Az ország legmagasabb bírói testülete megállapította, hogy a védettségi igazolást előíró jogszabály nem ellentétes az ország alkotmányával.

Törökországban még mindig számos helyen pusztítanak a lángok az ország délnyugati részében. A beszámoló szerint a tüzek jelenleg öt tartományt érintenek. Szerda este a kemerköyi hőerőmű területét is elérték a lángok, de sikerült megfékezni őket. A létesítményből a dolgozókat evakuáltak, a veszélyes anyagokat pedig már korábban elszállították, így a széntüzelésű üzemben nem történt robbanás. Törökországban 10. napja tombol a soha nem látott tűzvész.