Több ágazatban is kötelező lehet itthon a koronavírus-oltás - a nap hírei

Újabb 71 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést az elmúlt 24 órában Magyarországon, egy beteg halt meg a fertőzés szövődményiben. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, hogy újabb 15 főnél igazoltak új variánst, ebből 14 delta, egy pedig a gamma vagyis brazil mutáns. A miniszterelnökséget vezető miniszter nem tartja kizártnak, hogy az egészségügy után más ágazatokban is kötelezővé teszik a koronavírus elleni védőoltást.

Gulyás Gergely a Kormányinfón beszélt arról is, hogy a kormány úgy döntött, elkülöníti a költségvetésben az uniós pályázatokhoz szükséges összeget, mert arra számít, hogy a források hosszabb ideig elmaradhatnak. A miniszterelnökséget vezető miniszter arra számít, hogy még a választások előtt, legkésőbb a jövő év elején meg lehet tartani a gyermekvédelmi népszavazást. Úgy vélte: arra nincs esély, hogy a főpolgármester által kezdeményezett népszavazást a gyermekvédelmivel egyidőben tartsák, mert a két eljárás alapvetően eltér egymástól.

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel eldőlt, hogy a mintegy 102 ezer jelentkező közül hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A legtöbb jelentkezőt mérnökinformatikus alapszakra vették fel, ezt követi az ápolás és betegellátás alapszak, majd a gazdálkodási és menedzsment alapszak. A diákok SMS-ben értesítést kaptak és a felvi.hu oldalon is tájékozódhatnak a ponthatárokról.

Alaptörvény-ellenesnek minősítette a bérlakástörvény egyes rendelkezéseit az Alkotmánybíróság. Azt kifogásolták, hogy vételi jogot biztosítanának azoknak a bérlőknek is, akik 25 évnél nem régebben bérelnek állami vagy önkormányzati tulajdonban álló, műemléképületben lévő lakást. A testület a köztársasági elnök kezdeményezésére vizsgálta a jogszabályt.

A választókerületek döntő többségében lesz legalább két jelölt az ellenzéki előválasztáson – mondta az MSZP társelnöke. Tóth Bertalan az Inforádió Aréna című műsorában elmondta: a egyéni választókerületek közül 60-ban indít jelöltet az MSZP-Párbeszéd szövetség. Megerősítette, hogy személyesen és online is lehet majd szavazni.

Már készül a Lánchíd új acél pályaszerkezete, amelynek elemeit a következő hetekben különleges útvonalengedéllyel, közúton szállítják a helyszínre. Az új acéllemezek lényegesen könnyebbek, így csökken a híd súlya, ráadásul az acél jobban kombinálható a történelmi Lánchíd megmaradó elemeivel.

Az MNB elkötelezett az euró sikeres és biztonságos bevezetése mellett – mondta a jegybank monetáris politikáért felelős alelnöke a Portfolionak adott interjúban. Virág Barnabás szerint fontos, hogy tényszerű, szakmai diskurzus induljon arról, mikor és hogyan érdemes csatlakozni az eurózónához.

Nem változtatott az irányadó eurókamaton az Európai Központi Bank. Az EKB emellett érintetlenül hagyja az eszközvásárlási programot is. A közlemény hangvétele továbbra is rendkívül laza monetáris politikát vetít előre.

Magyarország érdekelt a kelet-ukrajnai béke megteremtésében – jelentette ki ukrán hivatali partnerével tartott megbeszélésén a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter újabb 10 lélegeztetőgépet vitt Ukrajnának. A magyar tárcavezető elmondta: megállapodás született arról, hogy az ukrán állampolgárok számára a közúti közlekedésen túl vasúton is lehetővé teszi Magyarország az átutazást Nyugat-Európa irányába.

Újabb szigorításokat tervez a horvát kormány a koronavírus-járvány megfékezésére - jelentette be a kormányülés után a belügyminiszter. Hétfőtől a magas fertőzöttségi arányt regisztráló, nem európai uniós országokból, például Nagy-Britanniából és Oroszországból érkezőknek a határátlépésnél az oltási igazolás mellett negatív PCR-tesztet is fel kell mutatniuk. Az emelkedő esetszámok miatt négy dalmát megyében a gyülekezési feltételeken is szigorítanak. A részleteket pénteken ismertetik.

120 millió euróval támogatja a járvány leküzdését célzó további kutatásokat az Európai Unió. A legtöbb projekt az új kezelések és oltóanyagok klinikai vizsgálatainak olyan fejlesztését támogatja, amelyek összeköttetésbe hozhatók az európai kezdeményezésekkel.