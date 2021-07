139 új fertőzött, 2 elhunyt beteg a hétvégén

139 új fertőzöttet igazoltak a hétvégén Magyarországon a koronavírus harmadik járványhullámát követően, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 864 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A hétvégén összesen ketten hunytak el, így az elhunytak száma 30 017 fő.

A gyógyultak száma jelenleg 743 245 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 35 602 főre csökkent.

76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarország a teljes átoltottságot tekintve második az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk továbbra is az egyik legbiztonságosabb ország - derül ki a Koronavírus.gov.hu adatközléséből.

A delta vírusmutáns - mint a tájékoztató megjegyzi - azonban több európai országban erősen terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg.

A megelőzés érdekében az operatív törzs újabb intézkedéseket hozott, így Európában elsőként lehetővé teszik a harmadik oltást mindenkinek, augusztus 1-től. Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni, és iskolakezdés előtt minden oktatási intézményben elérhető lesz az oltás. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

A legalább egyszer beoltottak száma egyébként 5 569 099 fő, közülük 5 293 132 fő már a második oltását is megkapta.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila