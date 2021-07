Intő jelekre figyelmeztet Szlávik János – videó

Szlávik János a TV2 Mokka című műsorában elárulta, az oltási kampány indulásakor titkon azt remélte, hogy az 5,5 milliónál nagyságrendileg többen fognak oltakozni, akár 6-7 millióan is Magyarországon. De láthatóan a többi európai ország is hasonló gondokkal küzd – tette hozzá. Az infektológus megfogalmazása szerint ugyanis nehéz rávenni az embereket, pláne most, hogy már nem kell maszkot hordani, és látják, hogy nincsenek újabb esetek, tehát a harmadik hullámnak vége van.

„Most nagyon nehéz rávenni bárkit is, hogy oltassa be magát, pedig vannak intő jelek”

– emelte ki. Egy-két európai ország – hasonló átoltottságnál – már észlelte, hogy emelkedik az újonnan felismert esetek száma, még akkor is, ha azok nem olyan súlyosak és az átoltottság miatt kevesebben kerülnek kórházba és halnak meg.

Az osztályvezető főorvos arról is beszélt, hogy egyes előrejelzések szerint a negyedik hullám akár nagyobb is lehet a harmadiknál. Igaz, általában a várakozások többsége egy kisebb emelkedést jelez előre, kevés beteggel és elhunyttal, hiszen kiderült, a delta variáns ugyan könnyebben terjed emberről emberre, de nem súlyosabb, pláne azoknál, akik kétszer be vannak oltva. „Náluk egészen enyhe tüneteket okoz, már, ha megfertőződnek, mert erre az kétszer beoltottaknál kicsi az esély.” Így meglátása szerint

nem az 5,5 millió emberrel kell most foglalkozni, hanem azokkal, akik nincsenek beoltva.

Mivel az országok nyitva vannak, könnyen bejuthat hazánkba is az Európában sok megbetegedést okozó delta variáns, és talál magának olyan oltatlan személyt, akivel tud terjedni – hívta föl a figyelmet Szlávik János.

A szakember reméli, hogy az idősek már megkapták mindkét oltást, tehát nekik nem kell tartaniuk a delta variánstól. Statisztikailag elképzelhetőnek tartja, hogy lesz létszámemelkedés, de azok „hál' Istennek” nem fogják már túlzottan megterhelni az egészségügyet.

A jelenlegi oltások is hatékonyak a deltával szemben, de folyamatban van a továbbfejlesztésük,

akár még az idén rendelkezésünkre állhatnak még hatékonyabb vakcinák

– tette hozzá Szlávik János, aki szerint ezek azoknak is jók lesznek, akik már esetleg megkapták a két dózist. „De még mindig nem beszélünk arról a 3 millió emberről, aki nem kapott egyáltalán oltást” – hangsúlyozta az infektológus, megismételve, hogy nagyobb biztonságban lenne mindenki, ha még legalább 3 millióan megkapnák mindkét oltást.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt