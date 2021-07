Mától nem kell maszk, maradt viszont néhány szabály - mutatjuk, mire kell figyelni

Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Közlönyben hivatalos határozatban hirdette ki, hogy – amint arról az Infostart is beszámolt – Magyarország elérte az 5,5 millió beoltottat, így szombaton életbe lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozata, amely újabb fontos állomás az élet és a gazdaság újraindításában. Több korlátozás is megszűnik.

Az új szabályok szerint

megszűnt a kötelező maszkviselés az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, de a kórházakban és szociális intézményekben még viselni kell. Ugyanakkor bárki bárhol hordhat védőmaszkot, ha úgy érzi, szüksége van rá.

védettségi igazolvány nélkül is be lehet menni a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.

megszűntek az üzletekre vonatkozó eddigi korlátozások, a távolságtartási szabály és már nincs négyzetméter alapú létszámkorlát.

marad létszámkorlátozás: a családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlát 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős felső határ 400 főre emelkedik.

Nem történt enyhítés a sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében. Ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett engedhetők be ezekre a rendezvényekre.

Az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatáról szóló – 365/2021. (VI. 30.) – kormányrendelet szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben.

A koronavirus.gov.hu emlékeztet, a korlátozások feloldásánál a kormány figyelembe vette a korábbi nemzeti konzultáció eredményét, a magyar emberek véleményét a lépcsőzetes újraindításról. Egyben arra is felhívják a még be nem oltottak figyelmét, hogy a vírus továbbra is terjed Európában és jelen van Magyarországon is. A betegség ellen a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet. Mindenki számára továbbra is nyitva áll a www.vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap és az online időpontfoglaló.

Nyitókép: Unsplash.com