Turisztikai szakértő: csodát azért nem kell várni az uniós védettségi igazolástól

Jelen pillanatban turisztikai–idenforgalmi szempontból az látható, hogy jó néhány célország folyamatosan nyit, Magyarországon pedig július–augusztusban rendkívül erős lesz a belföldi turizmus, a Balaton környékén vélhetően a rekordok is megdőlhetnek a szállásfoglalások és az odalátogatók tekintetében egyaránt – vázolta föl Kiss Róbert Richard az InfoRádiónak nyilatkozva.

A turisztikai szakértő megjegyezte,

„nyilván a külföldi turisták hiányoznak nekünk, tehát ilyen értelemben jó lenne, ha minél előbb, minél többen tudnának utazni.”

Mit is nyújt az uniós Covid-igazolás?

Kiss Róbert Richard emlékeztetett, az egész unióban egységes megjelenésű – ingyenes – Covid-igazolást – amely papír és digitális formában is elérhető – nem kizárólag azok kaphatják meg, akiket beoltottak, hanem azok is, akik friss negatív PCR-teszttel rendelkeznek, illetve már átestek a betegségen, de még kimutatható a szervezetükben az antitest. Hozzátette azt is, a már korábban oltakozottak is megigényelhetik – az oltóponton, illetve a háziorvosnál – utólagosan a kétnyelvű (magyar–angol) védettségi igazolás, ami tartalmazni fogja az oltás időpontját és a vakcina típusát.

A turisztikai szakértő ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az igazolvány megléte ellenére

sajnos nem nyílnak meg egy csapásra a határok,

hiszen a vonatkozó uniós rendelet értelmében sok múlik a tagállamokon is, vagyis, hogy a különféle oltásokkal hova lehet utazni. Ugyanis kizárólag az EU által jóváhagyott vakcinákat kötelesek az országok elfogadni, tehát ugrásszerű változásra, ebben a meglehetősen bonyolult rendszerben Kiss Róbert Richard nem számít. Mint kifejtette: van olyan ország, ahová jelenleg egyáltalán nem lehet utazni, és akad olyan, ahová semmilyen igazolás nem szükséges. Van olyan ország, ahol, legyen szó bármilyen oltásról, de megkövetelik a második adag beadásának igazolását, de arra is van példa, hogy a keleti vakcinákat nem fogadják el, lásd Ausztria. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy a gyermekekre vonatkozó szabályozások is igen eltérőek lehetnek.

„Úgyhogy ettől még nem lett egyszerűbb az idegenforgalmi rendszerünk turisztikai célú utazásoknál a világban, Európában

– összegezte az InfoRádió szerkesztő-műsorvezetője.

Hogy ne legyenek meglepetések

Kiss Róbert Richard szerint momentán bármikor kiderülhet valami nem várt fejlemény, ami befolyásolhatja az emberek utazását. Példaként említette, hogy egy ismerőse az egyik pénteken vásárolt egy repülőjegyet abban a tudatban, hogy hétfőn repülni fog, de vasárnap szigorítottak az adott országban, és már kellett negatív PCR-teszt, ami nem volt nála, így nem tudott elutazni. Ugyan az enyhítésből jóval több van, az idegenforgalmi szolgáltatók Horvátországban, Spanyolországban Görögországban nyilván erősen lobbiznak azért, hogy érkezhessenek a külföldi vendégek, de azért szigorításra is van példa.

Tehát valóban fel kell készülni egy utazásra. A turisztikai szakértő tanácsa szerint fontos, hogy foglaláskor és induláskor egyaránt tájékozódjon az ember az aktuális szabályokról, amiben a konzuli szolgálat honlapja egy jó kiindulási támpont lehet, de célszerű felkeresni az adott ország hivatalos kormányzati oldalát is.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay