Rusvai Miklós: szárazon kell tartani a puskaport baj esetére

Rusvai Miklós őszintén reméli, hogy végre fellélegezhet az ország, intelme szerint azonban továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a szennyvízadatokra, hogy amennyiben valami probléma előszele lenne érezhető, időben lehessen lépni.

Ám momentán valamennyi járványügyi és szennyvízadat azt mutatja, hogy az indokolt enyhítések fennmaradhatnak a következő hetekben.

„De a puskaport szárazon kell tartani, és a szennyvízadatokat figyelni kell baj esetére”

– hangsúlyozta megismételve a víruskutató.

A szakember emlékeztetett, már Magyarországon is jelen van a koronavírus delta variánsa – amely például a közeli Csehországban szinte áttörte a fertőzési ráták korábbi mutatóit. Körülbelül hat héttel ezelőtt mutatták ki két emberen, majd nagyjából három hete öt ember, jelenleg pedig kilenc a fertőzöttek száma – tehát egyelőre nem terjed rohamosan, de az biztos, hogy előbb–utóbb ki fogja szorítani hazánkban is az alfa variánst, amit korábban brit változatnak is neveztek – magyarázta Rusvai Miklós.

„Annyival agresszívabban terjed, hogy még az eredeti vuhani változatot kiszorító angliai variánsnál is gyorsabb, ezért előbb–utóbb nálunk is ez lesz a domináns, ez biztos.”

A víruskutató úgy véli, miután kizárólag a vakcinák jelentenek védettséget a betegséggel szemben, Magyarországon pedig kicsit magasabb az oltottak száma – még a legjobb stádiumban lévő környező országoknál is, kivéve Szerbiát, amely nem uniós tagállam –, megengedhetőek a további lazítások. Mint kiemelte, ugyan az oltások első adagja is nyújt némi védelmet, az igazán tartós és jó ellenanyag-szintet a második dózis biztosítja.

„Tehát mindenkit csak arra lehet biztatni, hogy szabályszerűen, kétszer oltassa be magát.”

Illetve, hogy egyáltalán oltassa magát – fűzte hozzá Rusvai Miklós –, hiszen nem elfelejtendő, legalább 2 millió, de inkább 3 millió – arra egyébként jogosult – ember még nem élt a lehetőséggel, vagyis az oltható (12 év fölöttiek) 8,5 milliós lakosság 65-70 százaléka oltakozott eddig.

Az operatív törzs csütörtöki közlésével kapcsolatban, miszerint nincs akadálya annak, hogy a kínai Sinopharmmal oltottak megkapják a harmadik oltást, a virológus az InfoRádióban kifejtette: az eddigi felmérések szerint elsősorban az idősebbek körében nem alakul ki jó sem antitestes, sem sejtes immunválasz, így az ő esetükben – akik a vizsgálatok alapján nem védettek – feltétlenül indokolt lenne egy harmadik oltás, de lehetőleg más típusú vakcinával, hiszen a kínai esetében már bizonyult, hogy arra a szervezetük nem megfelelően reagál. Magyarán az oltási protokollt úgy lenne célszerű szabályozni, hogy más típusú oltás felvételére is lehetőség nyíljon. A módosításra egyébként az országos tisztifőorvosnak, vagy az egészségügyi miniszternek van jogköre, jegyezte meg Rusvai Miklós, aki reméli, hogy erre mielőbb sor kerül, hiszen egyelőre az oltó- és háziorvosok joggal hivatkozhatnak arra, hogy a jelenlegi szabályok ezt nem teszik lehetővé.

A koronavírus-járvány esetleges negyedik hullámával kapcsolatosan a víruskutató – Magyarországra vonatkoztatva – azt valószínűsíti, hogy ősszel lesz majd megemelkedett esetszám. Szerinte értelemszerű, hogy

a légzőszervi betegségek szezonjával sokkal több koronavírus-fertőzött lesz,

de ennek mértéke elmarad majd a tavaly őszi, pláne az idén tavaszitól, miután sokkal több ember védett már. „Olyan mértékű járványhullám nem várható, mint amilyen a második és harmadik volt, de nagyobb számú koronavírus-eset lesz a megfázásos időszakban, október végétől kezdődően.”

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balázs Attila