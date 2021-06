Ursula von der Leyen: szégyenletes a magyar törvénytervezet

Az Európai Bizottság minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál arra, hogy biztosítsa az európai uniós állampolgárok jogainak tiszteletben tartását, bárkik is legyenek azok, akárhol is éljenek az EU-n belül – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben szerdán, az iskolai szexuális felvilágosításra vonatkozó magyar törvénytervezetet kommentálva.

Más témájú sajtótájékoztatóján, kérdésre válaszolva a bizottsági elnök kijelentette: a tervezet "szégyenletes", mert egyértelműen diszkriminatív: hátrányosan különböztet meg embereket a szexuális irányultságuk alapján. Ezáltal az alapvető uniós értékek megsértését is jelenti – tette hozzá.

This Hungarian bill is a shame.



It discriminates people on the basis of their sexual orientation & goes against the EU's fundamental values.



We will not compromise.



I will use all the legal powers of @EU_Commission to ensure that the rights of all EU citizens are guaranteed. pic.twitter.com/RzWPpue0CD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2021