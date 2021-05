Látta, de hidegen hagyta a piros jelzés – videó

Vas megyében a 87-es főúton, Csempeszkopács közelében végeztek a Magyar Közút vasvári mérnökségének szakemberei nagyfelületű burkolatjavítási munkákat az elmúlt napokban. A beavatkozásokat félpályás korlátozás mellett látták el, a munkaterület mellett a szükséges előjelzéseken túl jelzőlámpás forgalomirányítás volt érvényben.

A társaság által megoszott – alább látható – felvételen is látszik, hogy ennek ellenére többen teljesen figyelmen kívül hagyták a piros jelzést. A fedélzeti kamera felvételein látható, hogy a lámpánál szabályosan megálló jármű egy picit előrébb gurult, hogy így is jelezze a sort nagyobb tempóval, szabálytalanul megelőző járműnek, hogy piros a lámpa. Kézzel is próbált jelezni, de a szabálytalankodó jármű vezetőjét ez is teljesen hidegen hagyta – teszi hozzá Instagram-posztjában a Magyar Közút.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Magyar Közút Nonprofit Zrt. (@magyarkozut) által megosztott bejegyzés

Kiemelik: talán nem is kell nagyon magyarázni, hogy mennyire felelőtlen és veszélyes manővert hajtott végre a szabálytalan és türelmetlen autós, aki nemcsak magát, de az ott dolgozó kollégák testi épségét is veszélyeztette. Arról nem is beszélve, hogy a másik oldalról zöld jelzést kapó járművekkel is balesetezhetett volna. „De az is dühítő lett volna, ha emiatt a munkaterületről vissza kellett volna tolatnia, amivel még inkább feltartotta volna a forgalmat…”

Sajnos általános tapasztalat, hogy a járművezetők nemcsak a kézi, hanem a jelzőlámpás irányítást is teljesen ignorálják. Ezen a helyszínen is volt olyan autós, aki szintén a piros jelzés ellenére hajtott be, és amikor megállítottak azt kamuzta, hogy rossz a lámpa – írja a Közút, hozzátéve: „a munkáinkat valamilyen szintű korlátozás mellett kell végeznünk, nemcsak saját magunk, hanem a többi közlekedő biztonsága érdekében is. Vigyázzunk egymásra, segítsük a többi közlekedőt és az úton dolgozókat is!”

Nyitókép: Magyar Közút/Instagram