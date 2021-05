Karikó Katalin sokak félelmét oszlatta el

Negyven-ötven éve senki sem kérdőjelezte meg az oltásokat, azok most is hatékonyak, ahogy a koronavírus elleni vakcinák is – ezt válaszolta Karikó Katalin az RTL Híradó kérdésére, hogy mivel érvelne az oltások mellett.

Az mRNS alapú vakcinát kifejlesztő BioNTech cég alelnöke, biokémikus szerint vannak emberek, akik azért nem veszik fel a vakcinát, mert nem értik, hogyan működik és félnek tőle. Sok megkeresést kap a közösségi médiában arra vonatkozóan, hogy magyarázza el, miért nem épül be az mRNS a DNS-be, sokan attól tartanak ugyanis, hogy a vakcina valahogyan beépül a génállományba, ami nem igaz.

Nyitókép: Biontech