Fiatalok, elindult az időpontfoglaló oltásra!

Hétfő reggeltől már az érvényes regisztrációval rendelkező 16-18 évesek is tudnak online időpontot foglalni az oltásra - olvasható a Koronavírus.gov.hu portálon.

Több mint 84 ezer érvényesen regisztrált fiatal számára nyílt meg az időpontfoglaló, erről a jogosultak sms-t is kapnak.

Az oltásra május 13. csütörtöktől május 18. keddig hirdettek időpontokat a kórházak.

Az oltás Pfizer vakcinával fog történni.

Az oltásra kinyomtatott, kitöltött és aláírt szülői hozzájárulási nyilatkozatot is kell vinniük, amely a koronavirus.gov.hu honlapról letölthető, enélkül nem adható be az oltás.

Amit tehát vinni kell:

kinyomtatott, kitöltött és aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot

kinyomtatott visszaigazolást az időpontfoglalásról

TAJ-kártyát

személyi igazolványt.

Az időpontfoglalásra és az oltásra azok a fiatalok jogosultak, akik érvényesen regisztráltak, május 18-ig betöltik a 16. életévüket illetve idén betöltik a 18. életévüket.

A Pfizer vakcinára most kizárólag ez a korosztály tud most időpontot foglalni, a többi regisztrált továbbra is Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat tud jelenleg foglalni.

Az időpontfoglalásra az EESZT.gov.hu oldalon van lehetőség.

Azok a 16-18 évesek, akik eddig nem regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, ezután is megtehetik, az ő oltásukra a későbbiekben, a többi regisztrált között lesz lehetőség.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Vajda János