Már minden negyedik magyar be van oltva, küszöbön az újabb enyhítés – a nap hírei

Pénteken meglehet a 4 millió beoltott és ekkor életbe lépnek a kormány korábbi döntései az újraindítás következő lépéseiről – közölte a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: a kijárási tilalom éjfélkor kezdődik, a boltok 11-ig lehetnek nyitva, a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek megnyílnak a vendéglátó helyek belső terei is, a 18 év alattiaknak nincs szükségük igazolványra. A szabadidős intézményeket is lehet látogatni védettségi igazolvánnyal. Lakodalmakat 5 milliós beoltottság után lehet tartani.

Feloldották a látogatási és intézmény-elhagyási tilalmat az idősotthonokban – jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján kiemelte: csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők élhetnek ismét a látogatás lehetőségével, az ilyen személy magával viheti a találkozóra a 18 évnél fiatalabb gyermeket is. Szólt arról is, hogy a magyar lakosság 39 százaléka már megkapta a koronavírus elleni védőoltás legalább első adagját.

A szükséges óvintézkedések mellett kezdődik meg hétfőn az érettségi – közölte a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az operatív törzs tájékoztatóján hangsúlyozta: a több mint 70 ezer végzős középiskolás a megfelelő védőtávolság, kézfertőtlenítő és maszk biztosítása mellett teheti le az idén csak írásbelikkel megrendezett vizsgát. Arra kérte a diákokat, hogy a fertőződés elkerülésére a következő napokban kerüljék el a zsúfoltabb helyeket, teraszokat.

Szerbiával és Montenegróval már megvan a megállapodás a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A beoltottak már péntektől szabadon utazhatnak Magyarország és Szerbia, valamint Magyarország és Montenegró között. Szijjártó Péter a Facebook-bejegyzésében azt írta, megkezdték az egyeztetéseket Görögországgal és Izraellel is.

Az MSZP oktatáspolitikusa, Hiller István szerint az egyetemek alapítványi fenntartásba adása nem a magyar felsőoktatás színvonalát, hanem jelenlegi kormány hatalomátmentési céljait szolgálja. A volt oktatási miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában azt hangsúlyozta, hogy egy egyetem színvonala attól nem lesz jobb, hogy megváltozik a fenntartó. Bírálta, hogy az alapítványi kuratóriumokban kormánytagok, országgyűlési képviselők ülnek. Előzőleg a közös listát állító ellenzéki szövetség bejelentette: Alkotmánybírósághoz fordul a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban.

Várhatóan június elejétől lehet majd használni az Európai Unióban a 12-15 éves korosztályban a Pfizer - BioNTech koronavírus elleni vakcináját. A német cég vezérigazgatója közölte: a tervek szerint május 5-én kérik meg hivatalosan, hogy a készítmény alkalmazási engedélyét terjesszék ki a 12-15 éves korosztályra. Az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálata rendszerint néhány hétig tart, így már június elején beadhatják az első oltásokat.

Közben újabb koronavírus elleni szert vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség. Az Olumiant nevű készítményt a kiegészítő oxigénre szoruló, koronavírussal fertőzött betegek esetében tervezik használni. Vélemény június végére várható. A gyógyszer az immunrendszer aktivitását csökkenti, használata jelenleg mérsékelt vagy súlyos reumás ízületi gyulladásban vagy ekcémában szenvedő felnőtteknél engedélyezett.

Kinyithat Csehországban az összes üzlet május 10-én. A kormány számításai szerint ekkor csökken a korábbi feltételként megszabott szintre a fertőzésszám. Május 3-tól csak a női és a férfi fodrászatok, valamint a testápolással összefüggő további szolgáltatások nyithatnak ki. A már beoltottak, illetve mindazok, akik legfeljebb 90 nappal korábban gyógyultak ki a betegségből, teszt nélkül vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

Franciaországban május 19-én kezdődik a korlátozások feloldása: újranyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai és a kulturális intézmények. Az éjszakai kijárási tilalom két órával később, este 9-kor kezdődik majd, június 30-án pedig a tervek szerint meg is szüntetik. Júliustól koronavírus elleni védettséget igazoló dokumentummal engedélyezett lesz a részvétel akár ezerfős rendezvényeken is Franciaországban.

Megkezdte csapatai kivonását Afganisztánból a NATO. Az észak-atlanti katonai szövetség egyik illetékese az AFP francia hírügynökségnek hangsúlyozta, hogy mindent megtettek a kontingensek biztonságának garantálása érdekében Az illetékes nem mondta el, hogy melyik ország hány katonát von ki és milyen határidővel. A NATO 2015. január 1-je óta segítette az afganisztáni biztonsági erőket. Az észak-atlanti szövetség mintegy 9600 katonája állomásozik még az ázsiai országban.