Hónapokat ugranak előre az oltási sorban az amerikai vakcinavadászok

"Jó érzés, hogy beoltottak, és így nem ment veszendőbe a vakcina sem" – mondja Isabelle Medina, egy egészséges, huszonöt éves amerikai nő, aki nem akarta kivárni, hogy akkor oltsák, amikor a fiatal, alapbetegség nélküli amerikaiak erre számíthatnak. Nyár előtt szeretett volna immunitást szerezni, hogy újra tudjon dolgozni, ráadásul biztonságban. A filmipari munkáját elvesztő fiatal nő úgy döntött, a "felesleges" oltásokra fog vadászni – írja a CNN.

Az Egyesült Államokban patikákban is oltanak: Medina egyszerű módszere arra épült, hogy délután odaáll egy gyógyszertár elé, arra várva, hogy záráskor az esetlegesen megmaradt oltásokat felajánlják neki. Néhány órányi álldogálásba került, hogy ez be is következzen: este nyolc adag védőoltás maradt meg, amelyet Medinának és vele várakozó barátnőjének, valamint az idő közben mögöttük kialakuló sorban állóknak ajánlottak fel. A terv működött, Medina és barátnője ma már a beoltottak közé tartozik.

A hozzájuk hasonlóan gondolkodó amerikaiakat zavarják az arról szóló hírek, hogy a nap végén esetleg kidobják a megmaradt oltóanyagot, és várni sem akarnak a sorukra. Szemükben ez valódi win-win szituáció:

ők be lesznek oltva, az oltóanyag nem megy pocsékba.

A jelenség azonban az amerikai rendszer hiányosságára hívja fel a figyelmet. A kezdeti ütemezés lassacskán haladt, s míg a vakcinavadászok szerencsésnek érezhetik magukat, azok, akiknek nincsen lehetőségük és idejük arra, hogy hasonlóan trükközzenek, úgy érezhetik, nem fair, hogy mások kihasználják a fennmaradó oltások elosztásának szervezetlenségét. Természetesen kritizálják is őket ezért, de az érintettek szerint annál, amit tesznek, sokkal rosszabb lenne, ha az oltások a szemétbe kerülnének.

Szerencse is kell

A vakcinavadászatra órákat, esetleg napokat kell áldozni arra várva, hogy az embernek jusson valamiből, amiből nem is biztos, hogy marad a nap végére. Idő, pénz, kapcsolatok és szerencse kell a sikerhez, de sokak szerint így is megéri: a vadászok Facebook-csoportokat is alakítanak, amelyekben megosztják egymással tapasztalataikat és gyakorlatukat.

Brad Johnson, az egyik ilyen csoport vezetője azt mondja,

egy izraeli barátjától kapta az ötletet a módszerre

– ott is hasonló információs csoportokban osztják meg azt, hol várható felesleges adagok felbukkanása. Ezeket ugyanis az oltási rendet figyelmen kívül hagyva azoknak ajánlották föl, akik épp elérhetők voltak a környéken.

Jelenleg 1,3 millió adagnyi oltást adnak be naponta az Egyesült Államokban: ebben az ütemben folytatva nyárra alakulhat ki a 75 százalékos átoltottság az országban. Bár hatalmas a kereslet az oltásra, a híradásokban többször szerepelt, hogy egyes oltóhelyeken a nap végén ki kellett önteni a megmaradt adagokat, mert nem tudták volna időben beadni őket. A Pfizer vakcinája két, a Modernáé pedig tizenkét órán át maradhat szobahőmérsékleten.

Nem tiszta helyzet

Az oltáselosztás normál rendjét átugrani mindenképp etikai dilemma – igaz, a fenti példák egészen mások, mint azé a washingtoni kórházé, mely száz adományozóját "hívta meg" oltásra, vagy azé a hollywoodi orvosé, akit tehetős kliensei bombáznak azzal, hogy szerezzen nekik vakcinát. Igaz, nem is olyan tiszta helyzet ez, mint amely nemrég egy seattle-i kórházban következett be, ahol a fagyasztó meghibásodása miatt kellett a kiolvadt oltásokat azonnal, bárkiknek beadni. Máshol is van soron kívüliség Elsőként Gyöngyös polgármesteréről, Hiesz Györgyről derült ki, hogy soron kívül kapott oltást - elmondása szerint azzal hívták fel a kórházból, hogy másfél órán belül felhasználandó vakcinával tudnák oltatni őt és feleségét, amit elfogadott.

Újbuda polgármestere, László Imre orvos, ugyanakkor jelenleg nem praktizál, viszont regisztrált az oltásra, és már január elején meg is kapta az első adagot belőle. A politikus azt mondta, hogy a Szent Kristóf Rendelőintézetben önkéntes segítő munkát vállalt tavaly, a napokban pedig önkéntes oltóorvosnak is jelentkezett. A szomszédos Ausztria Vorarlberg tartományában két polgármester is kapott maradék oltást, sőt, ugyanitt nemcsak vöröskeresztes alkalmazottakat, de családtagjaikat is beoltottak. Alsó-Ausztriában egy polgármestert és két helyettesét immunizáltak soron kívül. Spanyolországban nagyjából hétszáz politikus és hivatalnok érintett ugyanebben az ügyben, ami lemondásokkal tarkított, országos botránnyá vált.

Nyitókép: MTI/AP/The Denver Post/Helen H. Richardson