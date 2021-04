Padlóra küldte a járvány és a kórházak nemfizetése a beszállítókat

Amikor újraindul a gazdaság és az egészségügyi intézményrendszer finanszírozását górcső alá veszi a kormány, akkor majd a felhalmozott adósságokat is rendezni kell – erről Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára beszélt az InfoRádiónak.

Tavaly év elején volt egy jelentős, 67 milliárdos adósságrendezés, amely a 2019 év végéről húzódott át. A Pénzügyminisztérium akkori közlése szerint nagyságrendileg 4500 beszállító irányába állt fönn valamilyen mértékű tartozás. A főtitkár megjegyezte, az érintettek nem minden esetben orvostechnikai beszállítók természetszerűleg, hanem minden olyan eszközt, árut és szolgáltatást biztosító cégek, jellemzően mikro-, kis- és közepes vállalkozások, amelyek tevékenysége szükséges ahhoz, hogy az egész magyar kórházi intézményrendszer működni tudjon.

Az idei, február végi adósság 22 milliárd forint volt, tette hozzá Rásky László, aki szerint ez még nem olyan borzasztóan magas összeg, azonban nem elhanyagolható, hogy csak januárban 11 milliárddal nőtt az említett összeg, amihez februárban egy 3,5 milliárdos összeg csapódott, vagyis

két hónap alatt összességében közel 14 milliárddal emelkedett a kórházak adóssága,

miután 8 milliárd forint maradt még a tavalyi évről is.

Az Orvostechnikai Szövetség főtitkára arról is beszélt, hogy azok a vállalkozások mentek, illetve mennek csődbe, amelyek már a koronavírus-járvány előtt is bajban voltak. Ugyanis, azáltal, hogy leálltak a tervezhető műtétek, és lényegében csak Covid- és sürgősségi ellátás történik, illetve életmentő beavatkozásokra kerül sor a kórházakban, a beszállítók egy részének a megrendelési állománya erőteljesen visszaesett, ami már önmagában is gazdálkodási nehézségeket okoz, azonban emellett az intézmények sem fizetnek – magyarázta a szakember.

Ezek a vállalkozások már nem élték túl a koronavírus-járvány okozta újabb nehézségeket, tette hozzá Rásky László.

