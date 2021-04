Bekávézás, majd békávézás – videón leshetünk be a buszvezetők hajnali világába

Mint írják, sokan épp egyet fordulnak az ágyban, amikor a hajnali buszvezető már szondát fúj a telephelyen, és felkészül arra, hogy megkezdje korai műszakját Budapest valamely autóbuszvonalán.

Mi minden vár egy járművezetőre, mielőtt elkezdi a munkát? Milyen kötelező rutinok és nem kötelező, de elmaradhatatlan szertartások előzik meg a főváros vérkeringésének beindulását, azaz a hajnali üzemkezdetet? Mindezekre választ kapunk a BKK legújabb vlogjából. Hozzáteszik, garantált,hogy az epizód megtekintését követően mindenki elmélázik majd, hogy vajon épp egy bagoly vagy egy kakas típus vezeti-e a járművet, amin utazik.

Szakács Péter autóbuszvezető, az Óbudai Divízió egyik területi vezetője 12 év tapasztalatát osztja meg a nézőkkel a közlekedési társaság legújabb videójában. A sofőr közel 4380 hajnalt ért meg a BKV-nál, de természetesen nem töltötte mindegyiket a telephelyen: az évek alatt járművezetőként dolgozott délelőttös/középrészes, délutános és éjszakás műszakban is, valamint területi vezetőként is teljes rálátása van a különböző műszakban dolgozó járművezetők napi rutinjára. És mi mozgatja ennyi év után is? Ahogyan ő fogalmaz: a kellemes kiszámíthatóságon belüli nagy fokú kiszámíthatatlanság.

Nyitókép: BKV/YouTube