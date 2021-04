A 3 millió beoltott után lehet tovább enyhíteni - a nap hírei

Újabb lazításokról dönthet a kormány egy héten belül - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányzati tájékoztatón elmondta: 5-6 napon belül eléri a 3 milliót a koronavírus ellen legalább első alkalommal beoltottak száma, ami után tovább lehet enyhíteni a járványügyi intézkedéseket. Hozzátette: a hónap végére várhatóan ismét kinyithatnak az éttermek teraszai, május végére pedig újraindulhatnak a jelenleg szünetelő szolgáltatások is. A politikus arról is beszélt, hogy megközelítette a 4 milliót a védőoltásra regisztráltak száma, és még áprilisban valamennyien megkaphatják legalább a vakcina első adagját.

A jelenlegi adatok alapján már látszik a járvány harmadik hullámának tetőzése, napokon belül elérhető az úgynevezett platófázis - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy 17 megyében és a fővárosban mérséklődött a fertőzöttek száma. Szólt arról is, hogy Magyarország tovább alkalmazza az AstraZeneca oltóanyagát az Európai Gyógyszerügynökség állásfoglalása alapján, eddig itthon nem tapasztaltak vérrögképződést az ezzel a vakcinával beoltottak között. Azt is hangsúlyozta: a jövő héten az egydózisos Janssen vakcina első szállítmánya is megérkezhet.

A pénzügyminiszter szerint a második negyedévben kétszámjegyű növekedés várható, a gazdaság kilábalása gyors ütemben valósulhat meg, Varga Mihály a Cégvezetők Csúcstalálkozója - 2021 konferencián azt mondta: az idén éves szinten 4 százalékos, jövőre pedig 5 százalékot meghaladó bővülésre lehet számítani. A tárcavezető tájékoztatta a cégvezetőket arról, hogy a következő évi költségvetést szokás szerint május elején terjesztik a parlament elé. A 2022-es tervezetben csökkenő hiánypályával számolnak, illetve a védekezés költségei mellett továbbra is biztosítják a gazdaság újraindítási alapot.

Nem támogatja a Ferencvárosban tervezett kínai kampusz megépítését a diákváros létrehozása helyett a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook oldalán úgy fogalmazott: ha a kormány mégis felrúgja a megállapodást, akkor ez szerinte a kormánynak fontos stadion megépítését is érinti. A politikus a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely kijelentésére reagálva úgy fogalmazott: a kormány szerint a magyar diákok olcsó lakhatását az szolgálja, ha a ferencvárosi diákváros helyére a Kína befolyását szolgáló elitegyetemet telepítik 500 milliárdos kínai hitelből.

A közjót szolgáló pénzügyi politikát szorgalmazott a járvány utáni világ számára Ferenc pápa a piaci érdekvédelem helyett. A katolikus egyházfő a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap tavaszi találkozója résztvevőinek címzett levelében közölte ezt. A pápa kijelentette, hogy a pandémia utáni világban olyan pénzügyi politikára van szükség, ahol a sérülékenyebbek és kirekesztettek kerülnek a középpontba. A Világbank és az IMF képviselői vasárnapig interneten egyeztetnek a többi között a pandémia-intézkedésekről.

Szerződésszegésre hivatkozva a Szputnyik vakcinaszállítmány visszaszállítását követeli Szlovákiától Moszkva. Az illetékes orosz szervezet indoklása szerint a szlovák gyógyszerfelügyelet szándékosan olyan laboratóriumba küldte tesztelésre az orosz oltóanyagot, amely nem tartozik az Európai Unió gyógyszer-felügyeleti hálózatához. Szlovákia március 1-jén kapta meg az első, 200 ezer adagos vakcina-szállítmányt.

Németország önállóan kezd tárgyalást Oroszországgal a koronavírus elleni Szputnyik vakcina beszerzéséről.Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter a döntést azzal indokolta, hogy az Európai Bizottság elzárkózott az orosz oltóanyag beszerzésétől. Kiemelte: a vásárlás első számú feltétele, hogy a készítmény rendelkezzék uniós forgalmazási engedéllyel. Markus Söder bajor kormányfő előzőleg közölte: ha tartomány milliós nagyságrendben szándékozik vásárolni a Szputnyik vakcinából.

Romániában tárcaközi bizottság alakult a lazítás előkészítésére. A nyitást júniustól tervezi a bukaresti kormány, amely arra számít, hogy május végére már a lakosság negyede be lesz oltva koronavírus ellen. Ugyanakkor már a közelgő ortodox húsvét alkalmával is enyhítenek az üzletek nyitvatartási korlátozásain és az éjszakai kijárási tilalmon, az április 30. és május 3. közötti hosszú hétvégén pedig a tengerparti vendéglátóhelyek is kinyithatnak.

Elhunyt Szomjas György Kossuth-díjas filmrendező. A Balázs Béla díjas kiváló művészt 80 évesen érte a halál. Szomjas György nagy sikerű filmjeivel - Talpuk alatt fütyül a szél, Falfúró, Roncsfilm - műfajt teremtett Magyarországon. Rockfilmje, a Kopaszkutya az 1980-as évek egyik legmeghatározóbb alkotása. 1995 óta a Magyar Filmművészek Szövetségének főtitkára, 1999-től az Európai Filmakadémia tagja volt.