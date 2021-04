Itt vannak az operatív törzs csütörtöki bejelentései – cikkünk frissül

Elsőként a határhelyzetről számolt be Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese. A 128 határátkelő közül 86 továbbra is zárva tart. A horvát határon mától új szabályok lépnek életbe csak negatív teszt birtokában lehet belépni, de már az antigén alapú teszteket is elfogják. A karanténkötelezettséget ki lehet váltani oltási igazolással vagy orvosi igazolással a korábbi fertőzésről.

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 721 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 677 esetben léptek fel. Üzletekben 6 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 28 emberrel szemben kellett intézkedni – közölte Kiss Róbert.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 1021 intézkedés kellett, 312 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét. Villányban egy vendégház nyitva volt, és két grúz vendége is volt, ezért a szálláshelyet ideiglenesen bezárták.

Hétfőn 520 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen 57 619 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 80 rendőri intézkedés történt. Hatósági házi karantént 7543 újat rendeltek el, és összesen 55 915 zárlat van hatályban.

Nyitókép: koronavirus.gov.hu